波麗士「刑事鴿」前進教會 陳仁正全程撂臺語分享防詐福音
前陣子發現有牧師遭人冒名利用，藉著「一同禱告」名義，要求教友們公益捐款的假帳號、真詐財案例，同為基督徒的高市警局少年隊長陳仁正「不敢相信」大家的愛心變成詐騙集團的詐騙利器，特別前往前金教會以及三多教會以「全台語」方式分享真實案例及解析詐騙話術，提醒大家「一聽、二掛、三查證」的重要性，減低被詐風險，獲現場民眾熱烈好評。
記者郭凱杰／高雄報導
總是能跟上時代潮流的詐騙集團，詐騙方式不但推陳出新且往往直達人心，擅長利用大眾的貪心、同情心設計各種詐術，目的就是為掏空大家的小金庫，根據高市警局彙整分析高雄市詐欺案件發現，高發詐欺案類前3名分別為解除分期付款詐騙(ATM)、投資詐欺、假網路拍賣(購物)，鑒於此，少年警察隊隊長陳仁正特別於帶領警宣講團前往「前金教會、三多教會」與會眾們分享防詐福音。
假帳號的詐騙案例真的有愈來愈多的跡象，通訊軟體的普及讓大家即時通訊同時也收到各式各樣的詐騙訊息，這類病毒式的信息散布、運用不同主題(發揮愛心捐款、贈送免費貼圖、提供優惠…等)吸引不同族群，提供連結點來蒐集使用者名單，也很可能散播不良廣告、釣魚網站連結或是盜用個資，真的要小心！
宣講中，陳仁正運用有獎徵答的方式加深參與宣講人員的防詐知識，過程中不吝舉自己親人也同樣被詐騙的例子來讓民眾明白詐騙無所不在，同時藉由其中一位會友分享實際被電話詐騙經驗，提醒大家「一聽、二掛、三查證」的重要性，會後更為正被詐騙所苦的會眾詳細解惑。
另外，陳仁正也藉此機會提醒大家，高雄市政府警察局所屬各個單位的臉書或IG粉絲專頁都有各類反詐知識懶人包及生動防詐短影音、梗圖分享，希望民眾能善加利用獲知犯罪預防宣導資訊及廣為分享，減低自己被詐風險。