美Fed今年有望降息3碼！台幣貶破32元警報解除？專家：還很難說
美國聯準會（Fed）如預期決議利率維持不變，並預告今（2024）年將降息3碼，美元指數回落，亞洲主要貨幣兌美元齊揚，台北股、匯市今（21）日早盤也同步大漲，台股再登上2萬點大關，新台幣兌美元強升逾1角，來到31.734元。不過，這是否代表「新台幣貶破32元」的警報解除，外匯專家認為，「還很難說」，在 520新任總統賴清德就職前，兩岸是否再出現政治干擾，加上目前看來美元指數也未大幅回落，預估降息前，美元指數在102有鐵板支撐，因此，「不敢說馬上警報解除」。
記者顏真真／台北報導
美國Fed預告今（2024）年將降息3碼、即0.75個百分點，並上修經濟成長預測，如市場之前的預期，投資人如同吃下定心丸，刺激美股再創歷史新高，美元指數回落，亞洲主要貨幣兌美元彈升，日圓兌美元回升至150價位，加上台股大漲再登2萬點助力，新台幣兌美元今日早盤強升逾1角，一度來到31.734元，目前在31.78元震盪整理。
原本新台幣面臨32元保衛戰，如今看似鬆了一口氣，但這是否代表「新台幣貶破32元」的警報已解除？台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，在520新任總統就職前是否有政治干擾，市場預期520前「新台幣易貶難升」，加上美元指數也沒大幅回落，因此，也不敢說馬上警報解除。
陳有忠分析，目前看來美國經濟數據還不錯，Fed還上修今年經濟成長率，美元沒有往下再跌的空間，在美國降息前，他預估美元指數將在102至105震盪，只是要升破105也很難，105會有反壓區，除非通膨又上來，預期美國Fed降息可能又延後，美元指數就可能回到105之上，而102也有美元指數的鐵板支撐區，在6月前看不到降息可之下，上半年美元仍維持偏強格局，目前市場預估6月降息的機率又回升至7成以上。
至於新台幣何時才能解除「32元」警報？陳有忠認為，可能要等到520之後，兩岸沒再擦槍走火，兩岸關係沒那麼緊張，在最大利空解除，加上美國6月又降息，警報才能完全解除。
※【NOWnews 今日新聞
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