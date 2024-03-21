補破網！防虐兒重演　衛福部三面向精進「研議保母較優薪資待遇」

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其次是制度面，衛福部表示，應由地方政府評估出養必要性及安排出養前安置照顧服務；研商訪視頻率並訂定相關指引，強化保母全日托監督機制；出養兒少適用委託安置流程，相關經費由地方政府支應，如有不足，中央予以協助；加強社衛政合作，針對脆弱家庭未滿3歲子女、接受政府委託安置及出養兒童，由地方社政主管機關造冊予衛生主管機關，指定幼兒專責醫師，關注兒童發展及受照顧情形；檢討重大案件處理機制，以個案為中心原則思考問題，非以機關內部分工思考。
最後法制面方面，衛福部表示，將修正《兒童及少年福利與權益保障法》，整合兒少保護與脆弱家庭通報機制，落實分級分類派案，儘速提供訪視、評估與服務；強化地方政府在收出養服務流程權責與角色，對收養家庭提供支持服務，並強化兒少安置服務資源管理；制定兒童托育服務法，強化托育服務機構管理、不當對待案件處理機制、負責人及托育人員消極資格審查，及提高違法托育人員及托育機構處罰強度。
衛福部說明，社會會安全網絡中的家庭面臨議題多元複雜，非單一制度、服務體系就能解決，社工人員扮演相當重要的角色；此次事件對社工人員造成衝擊，也影響民眾對專業信任，中央與地方政府必須持續共同努力保障並協助社工，也請各網絡單位一起肯定與支持社工專業。
最後衛福部表示，將儘快邀集地方政府及收出養媒合服務機構討論執行細節，並完成相關行政流程，期使網絡更綿密，不漏接任何一位需要幫助的人民。