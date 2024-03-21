AI利多、美光大漲超過16%！台記憶體廠11檔群起飆漲 1檔奔漲停
受AI硬體需求帶旺，美國記憶體晶片大廠美光（Micron）本季營收展望強勁，優於市場預期，激勵股價盤後大漲超過16%，台記憶體廠今（21）日11檔群起飆漲，其中以群聯漲勢最為強勁，開盤沒多久便強攻漲停板661元位置，十銓、南亞科、宇瞻大漲超過6%。
記者鄭妤安／台北報導
國際各大科技廠競相採用生成式AI，激增高階記憶體晶片需求，美光大大受惠，整體財報，財測表現強勁。上季財報一甩連5季度虧損頹勢，轉虧為盈，達58.2億美元，年增58%，優於市場預期的53.5億美元；去年同期每股虧損1.91美元，上季實現每股盈餘0.42美元，同樣遠高於市場預期25美分。
預估本季營收64億至68億美元，高於平均預估的59.9億美元；剔除特定項目後的每股盈餘約45美分，遠高於預期的24美分。
知名半導體分析師陸行之於臉書上表示，「美光太保守了！」一季度毛利率，營業利潤率都比公司之前提供的指引好很多。更提到，最近總感覺模組廠商跟存儲記憶體製造商聯合鎖貨拉抬價格，每次模組廠商買了一堆庫存，老總、老董就會出來放話漲價。
受美光股價激勵，台股記憶體廠11檔群起飆漲，其中，群聯開盤沒多久直接奔上漲停661元。十銓一度攻上84.8元位置，與南亞科、宇瞻同樣大漲逾6%，華邦電漲幅5%。其他如廣穎、威剛、品安、創見、宜鼎等、旺宏，也都上漲1至3%不等。