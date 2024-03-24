台智光案有議員看不下去？柯文哲喊去問王世堅：這件事他贊成我　

巷仔內／柯文哲搏聲量Long Stay麥寮　鄉長補選成民眾黨試金石

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者邱新博／特稿

2024大選落幕後，第一場選舉為雲林縣麥寮鄉鄉長選舉，民眾黨也積極參戰，推出民眾黨社會力部專員林宜豊參選。民眾黨中央委員會也在20日宣布通過麥寮鄉長輔選計畫，宣布將由柯文哲在選前一周5日至12日下鄉「Long Stay」，另外8位不分區立委、4+1雙北市議員也都安排行程輔選，是以總統大選規格看待這次麥寮鄉長補選，也顯示出對於補選「志在必得」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧2024大選，柯文哲雖然斬獲相當好的得票率，然而，選後因為沒有任何行政職的效應也影響柯文哲的個人聲量，尤其在2月1日國會正式運作之後更為明顯，除了聲量被自家的黨團總召黃國昌搶盡、韓國瑜更是一舉一動都能蓋掉柯文哲一頭，柯文哲的聲量也直直落；這也反映在柯文哲的行程當中，其公開行程是一週比一周還少，3月平均一周僅有一場公開行程，為了聲量，柯文哲甚至要在每周二五到立法院與黨團開會、利用在會後的受訪時間接受媒體採訪才有露出，依照柯文哲出席的頻率，恐怕將成在立法院現身最多次的黨主席。

而麥寮鄉長的補選計畫長達一周，這也將是2024大選以後，柯文哲將會有固定時間曝光的一周，也是2026選舉的前哨戰、試金石。民眾黨中央委員會評估，麥寮鄉長具有高外來人口、高年輕人口、以及柯文哲在2024大選中高得票的優勢。當時總統大選，柯文哲在此取得8235票僅略輸總統當選人賴清德的8720票還略勝新北市長侯友宜的7477票。

麥寮鄉長選舉對於民眾黨也有幾個含意，若成功獲勝，將為台中以南民眾黨第一個執政的鄉鎮區，也是積極布局地方的成果檢視；另外也是柯文哲政治能量的測試，即便柯文哲在2024取得不錯的成績，但在2028年再次挑戰總統大位前如何維持、並在2026時拓展能量，都是備受關注的指標，柯文哲是否能將對他的支持轉換成地方支持，在這次補選中也能看出端倪。

麥寮鄉長補選若是成功，勢必會對民眾黨乃至於柯文哲本人產生不少信心，代表對於柯文哲的支持度有辦法轉移，對於2026九合一大選的提名策略也就有不同的思考，並且柯文哲的政治能量與實力獲得印證、沒有下跌。但若選輸，柯文哲勢必要再重新思考他的戰略、如何找尋下一個維持政治能量的舞台，民眾黨下一屆選舉的聲勢恐怕也會看跌；而八位不分區立委和雙北市議員的幫助是否有效？也都會成觀察的指標。

韓國瑜形象翻轉！支持率創新高　她曝：與柯文哲跌落神壇有關

柯文哲變了？白沙屯媽祖起駕不跟了　「選後黨務重」參香完就快閃

全黨挺一人！民眾黨拚鄉長補選　柯文哲將進駐麥寮一周

北市公車撞進三媽臭臭鍋！黃揚明曝常吃、還曾遇客人狂罵柯文哲

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞