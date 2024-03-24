巷仔內／柯文哲搏聲量Long Stay麥寮　鄉長補選成民眾黨試金石

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而麥寮鄉長的補選計畫長達一周，這也將是2024大選以後，柯文哲將會有固定時間曝光的一周，也是2026選舉的前哨戰、試金石。民眾黨中央委員會評估，麥寮鄉長具有高外來人口、高年輕人口、以及柯文哲在2024大選中高得票的優勢。當時總統大選，柯文哲在此取得8235票僅略輸總統當選人賴清德的8720票還略勝新北市長侯友宜的7477票。
麥寮鄉長選舉對於民眾黨也有幾個含意，若成功獲勝，將為台中以南民眾黨第一個執政的鄉鎮區，也是積極布局地方的成果檢視；另外也是柯文哲政治能量的測試，即便柯文哲在2024取得不錯的成績，但在2028年再次挑戰總統大位前如何維持、並在2026時拓展能量，都是備受關注的指標，柯文哲是否能將對他的支持轉換成地方支持，在這次補選中也能看出端倪。
麥寮鄉長補選若是成功，勢必會對民眾黨乃至於柯文哲本人產生不少信心，代表對於柯文哲的支持度有辦法轉移，對於2026九合一大選的提名策略也就有不同的思考，並且柯文哲的政治能量與實力獲得印證、沒有下跌。但若選輸，柯文哲勢必要再重新思考他的戰略、如何找尋下一個維持政治能量的舞台，民眾黨下一屆選舉的聲勢恐怕也會看跌；而八位不分區立委和雙北市議員的幫助是否有效？也都會成觀察的指標。