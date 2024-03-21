護航？11名監委反對彈劾陳宗彥　藍委爆：有6位曾被綠提名選立委

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國民黨團今天召開記者會，國民黨立委黃健豪批，監委唾面自乾完全放棄自己的權利，竟辯稱因爲檢調辦案中，所以不能做出任何的懲處，代表監委從頭到尾完全不知道職責，只會為了護航同黨籍的政治人物，放棄了監委的職權、調查權，這也是為什麼在國會改革中，國民黨強調立法院要有調查權，因為現在的監察院完全不具備調查能力，也完全沒有要調查的意願。
黃健豪續指，這11個投票彈劾不成立的監委名單裡面，包含像是王榮璋、葉宜津，這都是長期擔任民進黨立委的監委，更不用談施錦芳也是前促轉會成員。
黃健豪認為，未來在行使人事同意權時，絕對無法同意這些人，且監委提名後就沒有退場機制，他在這個會期將提出，對於監委的考核退場機制，民主國家不可能有一個獨立單位做出任何決定都是依據黨意。
「難道現在台灣我們的法律裡面，性交易已經合法化了嗎？性招待已經合法化了嗎？」黃健豪批，過去這些監委，就是2020年民進黨用多數暴力，通過的護航的部隊，接下來的人事審查跟監察院的預算，國民黨一定會嚴格的監督。
羅廷瑋點名，這11個投票彈劾不成立的監委名單裡面，蕭自佑是是陳水扁槍擊案的隨行醫師，賴振昌是台聯的立委，趙永清也是前民進黨的立委之一，張菊芳、鴻義章都是民進黨曾經提名過的立委候選人，11個人當中有高達6位是曾被民進黨提名，擔任候選人或者是擔任立委要職，痛批「監察院養老院，彈劾賴系的人馬就轉彎！」