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毀掉大S、汪小菲婚姻的不是小三！許常德一篇警世文讓人細思極恐

▲毀掉大S、汪小菲婚姻的不是小三，許常德一篇文讓人恍然大悟。（圖／汪小菲微博）
▲毀掉大S、汪小菲婚姻的不是小三，許常德一篇文讓人恍然大悟。（圖／汪小菲微博）

記者楊穎軒／綜合報導

大S（徐熙媛）和汪小菲離婚2年多再燃戰火，大S首度證實前夫外遇、家暴等劣行，汪小菲反咬前妻不忠、否認施暴，豪門家醜成為狗血連續劇，資深音樂人、兩性作家許常德在臉書發文，點出大汪婚姻破碎的罪魁禍首不是小三，「兒子的家庭，就是媽媽撕開的。」

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▲汪小菲（左）、大S夫妻合影。（圖／汪小菲微博）
▲▼許常德認為摧毀汪小菲（上圖左、下圖右）、大S婚姻的兇手不是第三者。（圖／汪小菲微博、大S IG）
▲大S（左）、汪小菲婚姻亮紅燈。（圖／大S IG）
許常德短評大汪10年不堪婚姻：「說穿了，兒子的家庭，就是媽媽撕開的，不是小三，真正的毀滅者不是小三。」接著分析原因：「一個愛介入兒子婚姻的婆婆，就是直接證明她養了一個戒不掉奶嘴的兒子，而且也救不了兒子，因為這樣的兒子最受不了的就是自己的媽媽，不想把媳婦當自己的家人。」

最後，許常德補充：「教養，是父母的土壤，不是報復時用來種花的，這樣的媽媽通常是兒子精神最直接的重壓者！」汪小菲母親張蘭過去不論在事業、與家人相處上，都給人極度強勢的印象，不但佈局也插足獨子的生意版圖，還企圖選擇汪小菲的戀愛對象，多次引起兒子反彈，不難想像張蘭在大汪婚內扮演的角色為何，以及大S所承受的壓力有多大。

▲張蘭（右）認為汪小菲瘦很多。（圖／圈內妹妹微博）
▲張蘭（右）相當疼愛獨子汪小菲。（圖／圈內妹妹微博）
網友看完許常德的文字恍然大悟，「一語道破！婆婆還不自知」、「說得太中肯了」、「真的遇到這樣的婆婆與兒子，也是很無奈的事」、「他們總是能刷新別人的三觀」，有人問：「到底在愛他？還是害他？窒息的愛...」許常德回覆：「是凌遲全家人！」有人說張蘭不想剪斷汪小菲的臍帶，他說：「不想面對自己闖的禍，直接賴給兒子一家人，包括兒子。」

張蘭過去多次蹭大S新聞熱度，撈取直播帶貨的流量，不論婚內還是離婚後，經常忍不住發表對大汪話題的看法，甚至曝光未成年孫子的長相，惹惱大S，或是辱罵汪小菲的交往對象，汪小菲不只一次為此發脾氣，昨天大汪再開戰，張蘭一如預期發聲，不僅放話要公開前親家徐媽欠錢的證據，還反擊大S誹謗她，甚至撂重話，不惜和汪小菲斷絕母子關係，狂人言論令人不敢恭維。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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