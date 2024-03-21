毀掉大S、汪小菲婚姻的不是小三！許常德一篇警世文讓人細思極恐

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最後，許常德補充：「教養，是父母的土壤，不是報復時用來種花的，這樣的媽媽通常是兒子精神最直接的重壓者！」汪小菲母親張蘭過去不論在事業、與家人相處上，都給人極度強勢的印象，不但佈局也插足獨子的生意版圖，還企圖選擇汪小菲的戀愛對象，多次引起兒子反彈，不難想像張蘭在大汪婚內扮演的角色為何，以及大S所承受的壓力有多大。
網友看完許常德的文字恍然大悟，「一語道破！婆婆還不自知」、「說得太中肯了」、「真的遇到這樣的婆婆與兒子，也是很無奈的事」、「他們總是能刷新別人的三觀」，有人問：「到底在愛他？還是害他？窒息的愛...」許常德回覆：「是凌遲全家人！」有人說張蘭不想剪斷汪小菲的臍帶，他說：「不想面對自己闖的禍，直接賴給兒子一家人，包括兒子。」
張蘭過去多次蹭大S新聞熱度，撈取直播帶貨的流量，不論婚內還是離婚後，經常忍不住發表對大汪話題的看法，甚至曝光未成年孫子的長相，惹惱大S，或是辱罵汪小菲的交往對象，汪小菲不只一次為此發脾氣，昨天大汪再開戰，張蘭一如預期發聲，不僅放話要公開前親家徐媽欠錢的證據，還反擊大S誹謗她，甚至撂重話，不惜和汪小菲斷絕母子關係，狂人言論令人不敢恭維。
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