法人傳授00939投資策略！每月存股1萬、16年放大1.3倍滾出854萬元
統一台灣高息動能ETF（00939）已在昨（20）日掛牌上市，上市第一天爆出77萬張巨量，奪下台股成交王寶座。雖然首日表現不佳，淨值跌破發行價15元，但其實短期波動不需在意，長期定期定額才是投資ETF獲利秘訣。法人分析投資策略，若每月存股1萬元，領到利息再投資，16年後可以滾出845萬元，比起純領股息或資本利得，總資產放大1.3倍。
記者魏妤庭／台北報導
00939為月配息ETF，並且首創月底領息制，成分股共有40檔，發行價15元，相當於每張15000元，門檻低對於學生族、小資族、菜籃族都相當有吸引力。因此，募集期間便創下募到531億，儘管緊接在後的00940以1700億元打破此紀錄，但相對於以往最高募到200億來說，說是巨量級規模也不為過。
法人指出，00939因高股息、高成長雙重優勢，相當適合用來存股，並透過定期定額、股息再投入，更是最強資產放大術。以00939追蹤的指數歷史數據顯示，每月存股1萬元，等領到股息再投資，預計16年本金共投入198萬元，隨著股市漲跌，可再獲得資本利得214萬元、現金股息218萬元，股息再投入投資，可再多賺資本利得224萬元。也就是說，16年可滾出845萬元，比純領股息和資本利得的630萬元，總資產放大了1.3倍。
此外，假若以近5年股利率9.85%及發行價15元估算，若存到162張內，換算下來大約243萬左右，就不需要擔心被二代健保補充費吃掉獲利，適合定期定額存股。
00939預計8/1首次除息，8/26領息，倘若每月定期定額持續累積，息收金額有機會跟著本金增加，到時候領股息也不要急著花掉，持續再投資，放大本金才能有累積財富的效果。
※【NOWnews 今日新聞
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