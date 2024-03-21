剴剴案延燒！教育部1個月內查核兒福聯盟、最重恐「廢止設立」

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郭昱晴質詢時指出，剴剴案發生後，衛福部只暫停兒福聯盟的收出養業務，並沒有用任何專案來做查辦，捐款帳號依舊在線上，但這並非兒盟媒合保母首次出事，早在5年前，就發生新竹出養女童「佩佩」事件，但「佩佩」的死更讓人不捨，因為無聲無息，顯得相當卑微，在大家都在追究衛福部做法時，都忽略教育部也是兒盟主管機關之一。
郭昱晴提到，兒盟過去發生花3.7億元買辦公室爭議時，教育部曾在新聞稿中提到，兒童福利聯盟是教育部於80年12月17日台(80)社68936號許可設立，以「倡導兒童福利觀念，推展兒童教育，保障兒童權利，促進兒童健全發展，增進兒童福利」為宗旨；換言之，其業務涉及「兒童教育」（教育部主管）及「兒童福利」（衛福部主管），屬《財團法人法》第3條所定，需要被督導、查核、檢討，想請問教育部有做到嗎？
林騰蛟回應，教育部依照《財團法人法》規定去監督財團法人，每年1、5、12月都會要求各財團法人，送交年度工作計畫、工作報告、財務報表等，主要是針對會務、財務部分進行督導。
郭昱晴指出，兒盟成立宗旨包括倡導兒童福利觀念、推展兒童教育、保障兒童權利、促進兒童健全發展、增進兒童福利為宗旨，也是教育部主管機關所認定，想了解剴剴案是否有違反該宗旨；另外依據《財團法人法》規定，財團法人違反設立許可條件，管理、運作方式與設立目的不符，辦理業務不善或財務狀況顯著惡化，已不足以達成其設立目的等，主管機關得以糾正，並命其限期改善，屆期不改善者，主管機關得廢止其許可，想問教育部做了什麼懲處？
林騰蛟表示，已剴剴案來說，確實在宗旨部分，有檢討空間，該起重大社會案件，也涉及兒福聯盟收出養、委託保母疏失，恐有違反兒少法令的規定，教育部將在1個月內，會同衛福部，依據《財團法人法》規定，進行專案檢查，檢視財產狀況、是否違反設立條件，以及違反其他法令規定等，情節嚴重的話，可以廢止他們的設立。