衛福部檢討報告出爐！雙北、兒盟4服務斷點 釀男童遭虐枉死
北市男嬰疑似遭惡保母虐死案，手法令人髮指引發社會關注，衛福部今（21）日於行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」，也提及本事件共有4個服務斷點，包括新北市府未對男童評估是否出養、無訪視紀錄；兒盟3度訪視發現異狀卻無實質積極作為、也未見督導機制；台北市府訪視未發現男童瘀青；最後則是雙北與兒盟未有橫向聯繫及資訊流通。
記者陳威叡／台北報導
衛福部今（21）日於行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」除拋出針對實務面、制度面與制面三面向提出精進作為外，也提及本次事件共有4個服務斷點。
首先是新北市社會局樹鶯社福中心開案服務，著重家庭經濟議題，未對案童出養必要性評估，且樹鶯社福中心目前尚未結案，但自去年8月31日後無訪視案童紀錄，且同年10月24日兒盟回報第2次訪視情形，該中心亦無相關紀錄及作為。
其次是兒盟未依兒少最佳利益、依附關係、案家需求安置於保母3等因素，改交付兒盟合作保母4照顧。另兒盟3次訪視期間發現有異狀，缺乏兒少保護辨識及敏感度，未有實質積極作為，也未見督導機制。
第三，台北市社會局居托中心於兒盟訪視隔日執行新收托訪視，卻未發現案童頭部瘀青情事；第四個斷點為雙北社會局與兒盟各自服務，未有橫向聯繫及資訊流通。