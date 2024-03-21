特企／七旬醫師關節疼痛舉步維艱　自體幹細胞治療逆轉關節炎！

特企／永大市政特區別墅新富聚落　萬坪公園宅稀有搶手

▲「遠雄東御苑」位南科和南紡間核心地段、臨公園環境、親子公設、室內格局，提供孩童快樂成長的居住環境。（圖／品牌提供）
▲「遠雄東御苑」位南科和南紡間核心地段、臨公園環境、親子公設、室內格局，提供孩童快樂成長的居住環境。（圖／品牌提供）

本報訊

日前有PTT網友PO文討論南科對台南幾個特定房市熱區的助力，是不是有複製竹科跟竹北房市的成功模式？台南永康當地推案業者就發現，不少來自南科新貴客層，陸續前來商圈發展成熟的永大路市政特區一帶，卡位4字頭輕豪宅大樓預售屋，買家認為銜接台南5字頭東區平實營區的永康市政特區未來走勢的看法，將循新竹東區搭竹北漲勢便車模式，即使預售房價見4，也願意進場卡位，除了看好永康永大市政特區還有眾多進行中的建設利多一波波推升外，更認為南紡所在東區房市還有潛力再帶永康一起飛。

相較早開發已屆飽和的永康東橋重劃區，自辦重劃的永康市政特區，市場評估爆發力不輸同樣開發規模的新店央北、桃園小檜溪重劃區。而且，永康市政特區集齊五大優勢，包括全台最大的6公頃探索教育公園、台南貨櫃公園和永康景觀滯洪池綠地；加上永康國中、永康國小、南大附中、崑山科技大學賦予文教學區氣質，吸引年輕白領家庭；又是戶政、地政、衛生所與區公所功能齊備的永康行政中心；周邊擁有永大商圈、永華商圈、鹽行商圈、復國商圈4大成熟商圈外，車行15分鐘可達東區南紡商圈，生活機能便捷；另外8分鐘即可透過永康交流道快速連接國道1號，串聯國道8號與86快速，通往南科、台南高鐵跟三井OUTLET都非常便利，甚至能避開尖鋒時段的台南塞車熱區，真正享受工作、生活、休閒金三角價值。

自2016年進入台南的遠雄，至今在台南房市已收獲超過1500戶家庭肯定，在永康市政重劃區正核心推出的指標新案「遠雄東御苑」，正對萬坪公園綠地。擁有1,529坪方正基地條件，規劃29-48坪、2-4房，在透天別墅林立的市政特區新富聚落中成為稀有的搶手產品，地段疊加品牌力與產品獨特性，保值增值潛力佳，也成為穩銷關鍵。

該案低建蔽僅35.33%，臨12米永善路退縮5米，留下大面積的綠地空間，讓社區專屬中庭花園成為萬坪公園的延伸，「公園宅」的特性為住戶營造下班舒壓，孩子放電、遊樂成長，甚至讓毛小孩盡情奔跑的寬闊家居生活空間。

在私有戶配備上，「遠雄東御苑」為符合親子家庭對舒適和健康要求，精選包含：大雅廚具、雙衛浴皆使用TOTO衛浴等高實用性精品品牌，社區更規劃垃圾分類冷藏、全車位預留充電套管、車道e-Tag感應式門禁+車牌辨識系統、樓板設置降噪隔音墊、智能防疫電梯、全棟式淨水系統、廚下淨水設備等超越同區同級推案的規格，一推出就擄獲在地客群買氣熱烈的回響。

我是廣告 請繼續往下閱讀

特企／「春遊三鶯」陶博館手作梅醬餅乾、藍染　即日起開放報名

國泰世華邀CUBE卡友　前進韋禮安演唱會！卡友享獨家優先購票

運動過度小心「內傷」　中醫：除了拔罐、針灸還有這一招

特企／7-11生土司新品上市！富含膳食纖維兼具健康與美味Q軟口感

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞