特企／永大市政特區別墅新富聚落　萬坪公園宅稀有搶手

相較早開發已屆飽和的永康東橋重劃區，自辦重劃的永康市政特區，市場評估爆發力不輸同樣開發規模的新店央北、桃園小檜溪重劃區。而且，永康市政特區集齊五大優勢，包括全台最大的6公頃探索教育公園、台南貨櫃公園和永康景觀滯洪池綠地；加上永康國中、永康國小、南大附中、崑山科技大學賦予文教學區氣質，吸引年輕白領家庭；又是戶政、地政、衛生所與區公所功能齊備的永康行政中心；周邊擁有永大商圈、永華商圈、鹽行商圈、復國商圈4大成熟商圈外，車行15分鐘可達東區南紡商圈，生活機能便捷；另外8分鐘即可透過永康交流道快速連接國道1號，串聯國道8號與86快速，通往南科、台南高鐵跟三井OUTLET都非常便利，甚至能避開尖鋒時段的台南塞車熱區，真正享受工作、生活、休閒金三角價值。
自2016年進入台南的遠雄，至今在台南房市已收獲超過1500戶家庭肯定，在永康市政重劃區正核心推出的指標新案「遠雄東御苑」，正對萬坪公園綠地。擁有1,529坪方正基地條件，規劃29-48坪、2-4房，在透天別墅林立的市政特區新富聚落中成為稀有的搶手產品，地段疊加品牌力與產品獨特性，保值增值潛力佳，也成為穩銷關鍵。
該案低建蔽僅35.33%，臨12米永善路退縮5米，留下大面積的綠地空間，讓社區專屬中庭花園成為萬坪公園的延伸，「公園宅」的特性為住戶營造下班舒壓，孩子放電、遊樂成長，甚至讓毛小孩盡情奔跑的寬闊家居生活空間。
在私有戶配備上，「遠雄東御苑」為符合親子家庭對舒適和健康要求，精選包含：大雅廚具、雙衛浴皆使用TOTO衛浴等高實用性精品品牌，社區更規劃垃圾分類冷藏、全車位預留充電套管、車道e-Tag感應式門禁+車牌辨識系統、樓板設置降噪隔音墊、智能防疫電梯、全棟式淨水系統、廚下淨水設備等超越同區同級推案的規格，一推出就擄獲在地客群買氣熱烈的回響。
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