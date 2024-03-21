惡保母虐童！社會局探訪未察覺有瘀青 蔣萬安：該檢討一定檢討
台北市1歲男童「凱凱」遭兒福聯盟簽約的劉姓保母凌虐致死，引爆社會怒火。外界質疑社會局雖然是有探訪，但是沒有發現凱凱有瘀青。對此，台北市長蔣萬安今（21）日表示，台北市政府該檢討的，一定檢討，也提出了「7+1」計畫的作為，也得到北北基桃包括15個縣市的支持，全面來實施。
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席，捷運北環段CF690C開工典禮，媒體詢問社會局昨天有開檢討會議，針對保母制度跟身心照顧，討論的結果是甚麼？蔣萬安表示，社會局昨天邀集專家學者包括了托育代表、托嬰中心、保母協會、兒童專業律師等等，大家一起就未來兒童保護可以做更好更完善的安全網，與會的專家學者也都認同市府提出的「7+1」守護計畫的作為是適當的，專家學者們是針對包括要落實的探訪機制、訪視的密度等等很多的細節執行上面給很多的建議，昨天開完會目前彙整確定之後，就會對外公布。
媒體追問行政院今天還是要討論虐童，並指出社會局雖然是有探訪但是沒有發現凱凱有瘀青，中央的職責是要協助地方來釐清，好像中央沒責任嗎？蔣萬安重申，兒童保護沒有人是局外人，需要中央地方各縣市政府大家共同努力攜手合作，才能建構完善的社會安全網，所以也很希望中央能夠納入地方政府的建議，能夠讓權限更明確、機制更完善。
蔣萬安表示，「我也公開表達對凱凱以及所有愛他的人表達歉意。台北市政府我們該檢討的，一定檢討」，市府也提出了「7+1」計畫的作為，也得到北北基桃包括15個縣市的支持，全面來實施。所以社會局昨天也召集了專家學者已經召開會議，把專家學者各個團體代表，所提出對於「7+1」守護計畫的具體執行建議，把它們彙整來落實。