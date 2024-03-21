廖偉翔提案「健全醫療發展特別條例」　評核特優健保1點1元

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廖偉翔表示，為了解決健保總額和點值問題，他提出「健全醫療發展特別條例」，希望透過制度設計，讓醫療體系重回良性競爭，保障點值0.95元，並向1點1元的目標邁進。他解釋，這套制度的設計理念是，在不更改健保總額的前提之下，另以特別條例及特別預算的方式，採用外加的概念去保障健保點值至少0.95元。
廖偉翔指出，疫情前3年平均點值約是0.92元，而0.92元在醫療體系中的醫療收入盈餘約近5%，所以如果保障0.95元，盈餘約可落在10%左右，讓醫療院所有能力用更高的薪資去留住人才，才能讓醫護人員的經濟安全獲得保障。
廖偉翔說明，第一點為保障護理師待遇，他將要求中央衛生主管機關應於特別預算通過後隔月1日起，每月發給1萬元之津貼，用於照顧地區級以上醫院執行急性病床及特殊病床照護之護理人員。第二點為「100億額度的New Drug Fund 基金」， 為加速引進新藥，讓醫師可以在病人最佳利益的考量下而勇於用藥，研擬撥補100億元成立新藥發展基金，讓台灣可以接軌國際上醫療臨床的指標。
廖偉翔再指出，第三點則是「邁向健保1點1元的目標」，將規範總額執行成果評核優等及特優之部門，該年度點值另補至0.97元及1元，也就是優等生補點值到0.97元、特優生補到1點1元，將醫療體系導往良性競爭的方向，讓醫療服務品質更上一層樓，最終受惠者也是大眾。
廖偉翔表示，醫護人員用生命與熱誠守護國人健康，但醫療體系崩壞在即，需要大家同心協力一起努力，他也期待朝野能夠不分黨派一起支持這項法案，別像像英國、韓國等迫使醫護人員走上街頭。他直言，每個人都有醫療需求，不解決健保點值問題，最後遭殃的還是病人。