癱瘓8年如今「靠意念下棋」　全球首位植入Neuralink晶片者現身

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該裝置可讓植入晶片的患者以意念操作滑鼠或鍵盤。亞博坦言，相較植入晶片的手術非常簡單，想要學習如何控制電腦螢幕上的滑鼠指標則並不容易。他必須學會區分什麼是「想像動作」（imagined movement）和「嘗試動作」（attempted movement），才能有效地控制滑鼠。馬斯克則稱，這項技術將有助於癱瘓患者恢復行動能力，並改善他們的日常生活。
亞博表示，他受傷後原已放棄玩電玩遊戲《文明帝國VI》，但 Neuralink 的技術讓他能夠重拾遊戲，甚至可以一次連續玩 8 小時；他也解釋自己是如何讓電腦螢幕上的滑鼠移動，「我需要先想像滑鼠會進行移動，基本上是利用滑鼠本身的『力量』」，他說自己一開始嘗試讓滑鼠從右手移動到左手邊，再開始向前、向後移動，「從那之後，讓滑鼠指標移動對我來說就變得很直觀了。」
在這段影片中，亞博與另一名 Neuralink 工程師透過筆電螢幕展示亞博使用腦機介面（BCI）的狀況。畫面可以看到亞博順利的移動滑鼠指標並使其暫停音樂播放，亞博還表示，Neuralink 植入物大約可以使用 8 小時，不過在這之後就需要充電。但他沒有透露如何為植入物充電。
所謂「嘗試動作」指的是因為身體癱瘓等限制而無法實際達成的過程，大腦會在人們嘗試移動「無法動彈」的手腳時產生特定的活動模式；亞博也坦言，儘管以意念控制的科技「還不完美」，他在嘗試過程中確實發生一些問題，但這已經改變了他的生活「我不希望大家以為這技術已發展到極致了，它還有很多地方要改善」。