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癱瘓8年如今「靠意念下棋」　全球首位植入Neuralink晶片者現身

▲成功植入馬斯克新創公司Neuralink晶片的患者現身直播，展示靠意念操作滑鼠指標下棋。（圖／翻攝Neuralink影片）
▲成功植入馬斯克新創公司Neuralink晶片的患者現身直播，展示靠意念操作滑鼠指標下棋。（圖／翻攝Neuralink影片）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國富豪馬斯克（Elon Musk）旗下大腦晶片新創公司「Neuralink」今年1月成功為首位人類患者植入該公司的大腦晶片，週三（20）在一段Neuralink公開的直播影片裡可以看到，該名植入晶片的患者成功靠意念進行電腦遊戲、網路下棋。這項技術引發了各界關注，也讓人們對未來腦機介面 (BCI) 技術的發展充滿期待。

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Neuralink 創始人馬斯克透露，今年接受該公司植入大腦晶片的是現年 29 歲的亞博 （Noland Arbaugh）。亞博在 8 年前一次的潛水意外後導致頸部以下完全癱瘓，在今年 1 月植入晶片後，他在直播畫面中展示了可以藉由 Neuralink 裝置的幫助下，在一台筆電進行下西洋棋、玩電玩的行動。

該裝置可讓植入晶片的患者以意念操作滑鼠或鍵盤。亞博坦言，相較植入晶片的手術非常簡單，想要學習如何控制電腦螢幕上的滑鼠指標則並不容易。他必須學會區分什麼是「想像動作」（imagined movement）和「嘗試動作」（attempted movement），才能有效地控制滑鼠。馬斯克則稱，這項技術將有助於癱瘓患者恢復行動能力，並改善他們的日常生活。

亞博表示，他受傷後原已放棄玩電玩遊戲《文明帝國VI》，但 Neuralink 的技術讓他能夠重拾遊戲，甚至可以一次連續玩 8 小時；他也解釋自己是如何讓電腦螢幕上的滑鼠移動，「我需要先想像滑鼠會進行移動，基本上是利用滑鼠本身的『力量』」，他說自己一開始嘗試讓滑鼠從右手移動到左手邊，再開始向前、向後移動，「從那之後，讓滑鼠指標移動對我來說就變得很直觀了。」

在這段影片中，亞博與另一名 Neuralink 工程師透過筆電螢幕展示亞博使用腦機介面（BCI）的狀況。畫面可以看到亞博順利的移動滑鼠指標並使其暫停音樂播放，亞博還表示，Neuralink 植入物大約可以使用 8 小時，不過在這之後就需要充電。但他沒有透露如何為植入物充電。

所謂「嘗試動作」指的是因為身體癱瘓等限制而無法實際達成的過程，大腦會在人們嘗試移動「無法動彈」的手腳時產生特定的活動模式；亞博也坦言，儘管以意念控制的科技「還不完美」，他在嘗試過程中確實發生一些問題，但這已經改變了他的生活「我不希望大家以為這技術已發展到極致了，它還有很多地方要改善」。

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