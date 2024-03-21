我國捐贈以色列近1600萬 外交部澄清：不涉及軍事用途
台灣捐贈50萬美元（約1590萬台幣）予以以色列，外交部今（21）日表示，該款項用於協助以色列12城市成立巡守隊，完全不涉及任何軍事用途；外交部也強調，盼各方延續前次停火精神，持續斡旋與溝通，為和平帶來契機。
記者邱新博／台北報導
以哈衝突情勢造成加薩地區人民流離失所，以色列總理納坦雅胡也面臨國際壓力；以色列代表處14日時向以色列地方政府捐贈50萬美元，也引發媒體關注。外交部今召開例行記者會，媒體關心有關台灣捐助以色列50萬美元給以色列地方安全部門一事，詢問該款項是捐予何警察或軍事單位，及其用途、是否直接或間接運用於目前在加薩軍事行動、我國是否也捐助加薩地區人道援助？
外交部發言人劉永健說明，外交部捐款贊助以色列「全國城市聯盟醫護及急難救助志工巡守隊計畫」，協助以色列於12個城市成立巡守隊，以利於第一時間提供急難醫療服務。劉永健強調，本案完全不涉及軍事用途，相關捐贈物品包括醫療用品及巡守隊所需的對講機等。
劉永健表示，外交部密切關注以哈衝突相關局勢的發展，也與友好及理念相近國家密切聯繫，對於受到戰亂影響者，提供必要的關懷與人道協助。外交部也盼各方延續前次停火精神，持續斡旋與溝通，為和平帶來契機。