徐巧芯又贏了！批超思進口蛋恐致癌「謀財害命」 農業部提告敗訴
國民黨立委徐巧芯去年擔任台北市議員期間，在臉書po文指農業部透過畜產會、超思公司進口的巴西雞蛋、被驗出殘留「氟甲磺氯黴素」可能致癌，是「謀財又害命的惡質作為」，農業部提起回復名譽訴訟，主張徐巧芯誤導民眾引發食安恐慌，要求她撤除臉書貼文，並在三大報頭版、臉書置頂貼文刊登澄清啟事，台北地方法院今（21）日判決農業部敗訴，可上訴。
記者何哲欣／台北報導
徐巧芯也隨即在臉書說，他在臉書上提到農業部在超思進口蛋事件上，涉嫌「謀財害命」並且闡述詳細理由，包含學者專家的說法佐證，農業部氣噗噗對他提出告訴，如今刑事、民事結果都出爐了，農業部皆敗。農業部兩度告他都告輸。
徐巧芯說，他與律師也聲請調查證據，請法院要求經濟部國貿局、農業部、畜產會、超思公司提出雞蛋專案進口說明會的簡報、會議紀錄、廠商名單；進口雞蛋專案的所有公文、合約和報價單；巴西開立檢疫證明和衛生文件、超思請款文件盒付款憑單。結果農業部趕緊說「這不是本案重點」，不願提供。
徐巧芯說，以上哪一個證據不是政府應該要讓人民了解以釐清真相的？「告人的時候很快，要你提出證據又不敢。這就是農業部。」