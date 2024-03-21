電價愈漲「他們」愈賺！重電概念股7檔超旺 這檔翻黑沒跟上
4月新電價即將於明（22）日拍板定案，目前已進入最後協商及規畫階段，漲勢消息也隨著時程不斷逼近愈趨明朗。台股重電族群今（21）日7檔股價表現強勢，其中，士電一度攻上漲停板，世紀鋼勁揚超過7%；大汽電盤中翻黑，沒能跟上群起上漲的隊伍。
記者鄭妤安／台北報導
媒體預期，此次電價漲定，民生用電700度以下者調漲5%，700至1000度者調漲7%，1000度以上者將面臨10%漲幅。比照民生電費邏輯的商家店鋪，1500度以下漲5%，1500至3000度者漲7%，3000度以上者漲10%。
工業用電調整以「用電情況」做基準，用電成長者，調幅約15%以上；用電持平或衰退不滿10%者，調幅減半；用電衰退逾10%，調幅最低。針對用電量5億度以上、且連續2年成長的「大戶」，調幅15%至20%間，約10多家公司入列。「特大戶」調幅則可能拉高到20％至25％之間。
電價愈漲，重電概念股就愈賺，士電今日一度攻上漲停後又打開，約在261元位置，漲幅高達7%，中興電、大同、大亞、東元、世紀鋼、森崴能源等也都持續發威，盤中上漲1至8%不等；大汽電逆勢翻黑，沒能跟上這一波漲勢，華城、台汽電、禾聯碩等則多貼近平盤。