愛馬仕在美國被告！消費者怒控：想要柏金包還得先砸大錢買周邊
法國奢侈品品牌愛馬仕（Hermès）的柏金包（Birkin Bag），因為其營銷手法爭議，近日在美國加州遭消費者集體提起訴訟。提告方控訴，愛馬仕將柏金包與顧客購買其他商品綁在一起，只允許有「足夠購買記錄」 的顧客購買，等於變相強迫要求顧客，必須先買其他產品，怒告愛馬仕違反《反壟斷法》。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，愛馬仕在全美有43間專門店，其中8間位於加州，其「柏金包」更被視為時尚指標，以英國出生的演員兼歌手珍柏金（Jane Birkin）命名，要價昂貴，在一定程度上代表持包人的身分地位。然而，本週有數名加州居民聯合提出聯邦集體訴訟，指控愛馬仕的銷售人員，要求顧客先花上數萬美元，購買鞋子、絲巾、皮帶等其他商品，才能獲得「購買柏金包的機會」，原告透露，曾在向店員查詢購買柏金包事宜時，被告知只會向「夠支持愛馬仕生意的顧客」出售。
提告方並指控，柏金包每個售價動輒上萬美元，消費者卻無法在網上購買，愛馬仕門市也只會向那些被視為「配購買柏金包」的消費者，在「非公開的空間」展示，並質疑銷售員並非藉機賺取佣金，而是被指示要利用這款經典手提包，脅迫消費者購買搭配商品。
訴狀內容提到，提告者聲稱，要為在美國買過愛馬仕、或者被要求先購買其他商品以進一步買到柏金包的消費者，尋求集體訴訟，索取金額未明的賠償金，並要求法院下令禁止愛馬仕這種反競爭的行為。