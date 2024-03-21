美光公佈財測盤後大漲16%　陸行之：公司太保守果然要上修數字

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美光也同步公布本季財測、毛利率都高於預估，本季營收64億到68億美元，高於分析師平均預估的59.9億美元。剔除特定項目後，每股盈餘約45美分，遠高於市場預期的24美分，並預期本季經過調整後，毛利率為26.5%，高於市場預估的20.8%。
對於美光獲利表現，陸行之今日臉書發文針對美光公佈的財報及財測表示，美光搶先公佈1季度數字及提供2季度指引，「如同之前預期，公司就是太保守，果然一直要上修數字」，盤後居然大漲超過15%。
同時陸行之提出6點重點分析，他表示，1季度營收比市場預期好10%，主要是因為數據中心的data storage NAND價格大漲超過3成，而DRAM需求也不錯。1季度的毛利率、營業利潤率也都比之前公司提供的指引好很多。2季度營收預期季增10到17%，年增71到81%，也比市場預期好10%，毛利率回到24到27%，營益率9%。
陸行之表示，美光今年EBITDA應該超過資本開支一點，淨負債/股東權益比應該能維持在10至15%不至於惡化。並強調HBM3e佔比還低，但HBM3e、1-gamma EUV DRAM都會限制產能大幅增加，AI伺服器、PC、智慧型手機都需要更多產能，整體來說持正面看法。至於庫存部分，則認為庫存歷史新高，庫存月數偏高，15%高於5年平均，甚至比上季度增加2%，「最近總感覺模組廠商跟存儲記憶體製造商聯合鎖貨拉抬價格，每次模組廠商買了一堆庫存，老總/老董就會出來放話漲價」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。