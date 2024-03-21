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美光公佈財測盤後大漲16%　陸行之：公司太保守果然要上修數字

▲美國記憶體大廠美光公佈上季度財測及毛利率都高於預期，使盤後大漲超過16%，對此，資深半導體產業評論家陸行之表示，公司就是太保守，果然一直要上修數字。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國記憶體大廠美光公佈上季度財測及毛利率都高於預期，使盤後大漲超過16%，對此，資深半導體產業評論家陸行之表示，公司就是太保守，果然一直要上修數字。（圖／美聯社／達志影像）

記者魏妤庭／台北報導

儘管很多科技公司還沒有公佈去（2023）年的4季度營收獲利，但美國記憶體大廠美光搶先公佈上季財報轉盈，並認為本季財測、毛利率都高於預估，股價在盤後大漲超過16%。對此，資深半導體產業評論家陸行之今（21）日表示，「如之前預期，公司就是太保守，果然一直要上修數字」。

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美光上季營收58.2億美元，高於預期的53.5億美元，經調整後每股盈餘42美分，意外轉虧為盈，也使原先市場預估上季虧損每股25美分。根據LESG數據顯示，這也是美光連續5季虧損後，首度獲利。

美光也同步公布本季財測、毛利率都高於預估，本季營收64億到68億美元，高於分析師平均預估的59.9億美元。剔除特定項目後，每股盈餘約45美分，遠高於市場預期的24美分，並預期本季經過調整後，毛利率為26.5%，高於市場預估的20.8%。

對於美光獲利表現，陸行之今日臉書發文針對美光公佈的財報及財測表示，美光搶先公佈1季度數字及提供2季度指引，「如同之前預期，公司就是太保守，果然一直要上修數字」，盤後居然大漲超過15%。

同時陸行之提出6點重點分析，他表示，1季度營收比市場預期好10%，主要是因為數據中心的data storage NAND價格大漲超過3成，而DRAM需求也不錯。1季度的毛利率、營業利潤率也都比之前公司提供的指引好很多。2季度營收預期季增10到17%，年增71到81%，也比市場預期好10%，毛利率回到24到27%，營益率9%。

陸行之表示，美光今年EBITDA應該超過資本開支一點，淨負債/股東權益比應該能維持在10至15%不至於惡化。並強調HBM3e佔比還低，但HBM3e、1-gamma EUV DRAM都會限制產能大幅增加，AI伺服器、PC、智慧型手機都需要更多產能，整體來說持正面看法。至於庫存部分，則認為庫存歷史新高，庫存月數偏高，15%高於5年平均，甚至比上季度增加2%，「最近總感覺模組廠商跟存儲記憶體製造商聯合鎖貨拉抬價格，每次模組廠商買了一堆庫存，老總/老董就會出來放話漲價」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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