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與賴清德接見味全龍！蔡英文點名大師兄林智勝「臉怎麼紅紅的」

▲蔡英文今偕同賴清德接見「2023年中華職棒總冠軍味全龍 」。（圖／總統府提供）
▲蔡英文今偕同賴清德接見「2023年中華職棒總冠軍味全龍 」。（圖／總統府提供）

記者陳佩君／台北報導

總統蔡英文今（21）日上午偕同副總統賴清德接見「2023年中華職棒總冠軍味全龍 」，恭喜味全龍在2023年奪下隊史第5座總冠軍。英文致詞時特別提到總教練葉君璋、選手林智勝、吉力吉撈·鞏冠等人，點到林智勝時，還打趣問他，「臉怎麼紅紅的」。

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蔡英文致詞時表示，這6年來，除了2020年因為疫情的關係，每一年都邀請台灣大賽的冠軍隊伍來到總統府，就是展現政府對職棒運動的高度重視。

蔡英文說，她要恭喜味全龍獲得總冠軍，味全龍是職棒元年的創始球隊，曾經締造三連霸的輝煌紀錄，在2019年重回職棒舞台後，去年更是歷經7場奮戰，奪下隊史第5座總冠軍，真的很不簡單，尤其，龍隊的組成大多是年輕的球員，在重回一軍賽場之後，能夠在不到3年的時間就奪得總冠軍，其中，教練和資深球員的帶領非常重要。

蔡英文也恭喜「葉總」葉君璋總教練以及打擊教練「森林王子」張泰山，在球員時期替味全龍贏得三連霸的佳績，也是國家隊重要的一員，現在擔任教練，又聯手拿下一座總冠軍，持續為龍隊創造榮耀。

蔡英文提到，味全龍的老大哥「大師兄」林智勝過去一直是國家隊的強打代表，在無數的國際賽中，帶給我們滿滿的感動，更在去年完成職棒史無前例的300轟；此話一出，現場來賓掌聲，蔡則笑稱：「他看起來有點不好意思，你的臉本來就是紅紅的？還是因為被點名才臉紅？」

蔡英文接續說，龍隊充滿拚勁的年輕球員表現也非常亮眼，像是吉力吉撈・鞏冠才從美國職棒返回台灣，就連續兩年拿下全壘打王，上週職棒熱身賽更在臺北大巨蛋轟出全壘打；「天哥」郭天信以腳程及拚勁在中外野打造「天網」，多次展現出守備的美技；還有也很受到關注的徐若熙，去年總冠軍戰拿下MVP，在亞錦賽也有精采表現。

蔡英文說，今天現場還有許多球迷熟悉的球員，因為時間的關係，沒有辦法一一介紹，但她很期待大家在新的球季都能有更好的表現，而一支球隊的組成，不只有優秀的球員和教練團，場邊充滿活力的吉祥物及「小龍女」啦啦隊也很重要。

蔡英文表示，這個月30日職棒球季即將開打，今年共有6支隊伍要角逐總冠軍，她相信，隨著更加緊湊、豐富的賽程安排，一定能帶給球迷更精采的觀賽體驗，也希望有更多的國人朋友踴躍進場，一起來支持棒球發展。

隨後，賴清德致詞時表示，味全龍隊是台灣四大資深球隊之一，後來因故離開球場，但相隔20年後重返職棒，讓身為資深球迷的他，內心相當感動，而味全龍在2019年重回職棒，在短短3年就拿下年度總冠軍，難怪球迷們都說總教練葉君璋「小葉果然有料」。

賴清德提及，味全龍隊還有許多家喻戶曉的英雄，包括張泰山、林智勝、吉力吉撈・鞏冠、郭天信等，都是讓味全龍奪冠的致勝因素。他也衷心期待投手徐若熙及王維中保持健康的身體狀態，讓熱愛他們的球迷能有好的球賽欣賞，最後，他也祝福球隊今年持續有好的成績與表現。

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