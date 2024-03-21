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防兒虐憾事重演　陳建仁：研擬設置兒少保護機構

▲行政院長陳建仁於院會上裁示，請秘書長李孟諺與相關部會研議，是否要在相關部會設置專責兒少保護機構。（圖／記者葉政勳攝）
▲行政院長陳建仁於院會上裁示，請秘書長李孟諺與相關部會研議，是否要在相關部會設置專責兒少保護機構。（圖／記者葉政勳攝）

記者陳威叡／台北報導

北市男童疑似遭虐枉死，對此衛福部今（21）日於行政院會報告「出養童受虐事件辦理情形及策進作為」，發言人林子倫也轉述陳建仁裁示，本次發生兒童受虐致死事件，令人痛心與不捨，凸顯出我國社會安全網仍待更周延與綿密，中央、地方政府及民間團體都該共同面對、積極檢討，也請秘書長李孟諺與相關部會，研議是否設置專責兒少保護機構。

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林子倫轉述陳建仁於院會裁示，說明保障兒童與少年身心健全發展與福利，不僅是國人高度關切議題，更是聯合國與我國兒童權益公約最重要的基本要義，本次兒虐致死案件，令人痛心與不捨，也凸顯出我國社會安全網仍待更周延與綿密，中央、地方政府及民間團體都該共同面對、積極檢討。

陳建仁指出，精進作為包括從法制面、政策面到執行面，虛心務實全方面盤點研議，提出具體而周延的防治監測與管理作為，以期能有效預防，並杜絕針對兒童及少年的暴力，或其他可能危及身心發展的行為。

陳建仁說明，經衛福部檢討後提出建立完善規範與流程機制，也請確實結合機關督導地方政府與民間團體落實執行，建構更堅實有效的網絡，避免悲劇再度發生。

陳建仁指出，政府近年持續增加相關投入經費，積極推動強化社會安全網計畫，力求充實相關服務體系與地方政府的專業能力，並密集結合民間資源、設置服務據點與推動服務方案，以有效整合銜接跨專業、跨體系服務，建構從家庭到社區的服務網絡。

陳建仁也感謝社工的辛勞，強調社工是網絡中最基礎且最重要的第一線夥伴，更是維護弱勢家庭權益與穩定社會的重要力量，感謝社工積極保護需要照顧的弱勢，讓社會更加祥和，政府會確實鞏固對社工的支持和關懷，自己對於社工長期以來兢兢業業辛勞付出表達感謝，請中央地方攜手合作，持續檢討目前不足的地方，並給予社工支持與鼓勵，提振從業人員士氣。

最後陳建仁說，鑑於近期兒虐事件與兒少服務議題，請秘書長李孟諺與相關部會研商，就少子化與兒少保護問題做通盤規劃，研議是否要在相關部會設置專責兒少保護機構，讓兒少能夠得到政府提供的完善社會福利與相關服務。

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