防兒虐憾事重演　陳建仁：研擬設置兒少保護機構

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陳建仁指出，精進作為包括從法制面、政策面到執行面，虛心務實全方面盤點研議，提出具體而周延的防治監測與管理作為，以期能有效預防，並杜絕針對兒童及少年的暴力，或其他可能危及身心發展的行為。
陳建仁說明，經衛福部檢討後提出建立完善規範與流程機制，也請確實結合機關督導地方政府與民間團體落實執行，建構更堅實有效的網絡，避免悲劇再度發生。
陳建仁指出，政府近年持續增加相關投入經費，積極推動強化社會安全網計畫，力求充實相關服務體系與地方政府的專業能力，並密集結合民間資源、設置服務據點與推動服務方案，以有效整合銜接跨專業、跨體系服務，建構從家庭到社區的服務網絡。
陳建仁也感謝社工的辛勞，強調社工是網絡中最基礎且最重要的第一線夥伴，更是維護弱勢家庭權益與穩定社會的重要力量，感謝社工積極保護需要照顧的弱勢，讓社會更加祥和，政府會確實鞏固對社工的支持和關懷，自己對於社工長期以來兢兢業業辛勞付出表達感謝，請中央地方攜手合作，持續檢討目前不足的地方，並給予社工支持與鼓勵，提振從業人員士氣。
最後陳建仁說，鑑於近期兒虐事件與兒少服務議題，請秘書長李孟諺與相關部會研商，就少子化與兒少保護問題做通盤規劃，研議是否要在相關部會設置專責兒少保護機構，讓兒少能夠得到政府提供的完善社會福利與相關服務。