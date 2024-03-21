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傅娟為3愛女拋棄一切！鏡頭前哽咽落淚「我62歲了活得像臨演」

▲傅娟為了3愛女犧牲自我多年，她不禁在鏡頭前落淚，認為自己活得像臨演。（圖／微博）
▲傅娟為了3愛女犧牲自我多年，她不禁在鏡頭前落淚，認為自己活得像臨演。（圖／微博）

記者薛羽彤／綜合報導

62歲藝人傅娟出道40年演過《鐵劍蘭花鷹》、《神鵰俠侶》等多部戲劇，與歐陽龍結婚後，育有3個女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣，為專心照顧家庭，她退出演藝圈，現為3個女兒的經紀人。近日傅娟帶著3個女兒登上陸綜《是女兒是媽媽》，傅娟在節目中談到這些年為了家庭的付出，自認活得像個臨演，不禁哽咽「在生活中我從來沒有真正的好好地關注我自己，沒有真正CARE我自己。」

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▲傅娟人生大半時間花在家庭上，現在她重新審思人生，期盼能找回自己。（圖／微博）
▲傅娟將人生大半時間花在家庭上，現在她重新審思人生，期盼能找回自己。（圖／微博）
傅娟在節目中談到，自己16歲就出道，之後生了歐陽妮妮，她不拍戲、不當演員，後來為了歐陽娣娣辭掉廣播電台的工作，甚至陪著歐陽娜娜去美國念書，「陪娜娜去美國念書的時候，當我也發覺這個工作不是我最愛的時候，我真正澈底離開了十年。」

▲傅娟帶著三個女兒登上陸綜《是女兒是媽媽》。（圖／微博）
▲傅娟帶著三個女兒登上陸綜《是女兒是媽媽》。（圖／歐陽娜娜微博）
傅娟認為每個女人都該是自己人生的主角，可是她自己卻活得像臨演，哽咽說道：「在生活中我從來沒有真正的好好地關注我自己，沒有真正CARE我自己。」她表示把時間花在家庭、女兒身上很值得，「可是我突然開始想說我今年62歲了，我要繼續這樣下去嗎？我的人生是不是還是該有自己？我就決定要找回我自己。」一番感人的言論，讓不少母親為之動容。

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