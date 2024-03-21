MLB／回顧大谷翔平和水原一平12年友誼！曾說「信任他」如今破碎

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細數大谷翔平和水原一平的過往，可知兩人從2012年便結下了不解之緣。當年，大谷翔平參加了世界青少年棒球錦標賽，不僅拿下MVP，也成為2012年日本火腿鬥士隊的第一指名。同一期間，水原一平以協助洋將的翻譯角色加入火腿隊。
今年39歲的水原一平出生於日本北海道，從小跟隨家人來到美國念書，2012年擔任當時效力於紐約洋基隊的岡島秀樹的專屬翻譯，而後回到日本家鄉北海道，擔任火腿鬥士隊的翻譯。
義不容辭地隨大谷翔平遠征
翻譯不僅是外國球員溝通的橋樑，也是協助球員融入當地生活的重要媒介。2017年，當大谷翔平準備赴美挑戰大聯盟時，水原一平義不容辭地隨他遠征，可見二人深厚情誼。
除了翻譯這項基本工作，水原一平還是大谷翔平的「最佳夥伴」。據日媒報導，在大谷剛到美國時，水原為了讓他能更快加入新球隊，「我聽過很多日本球員在大聯盟都會被孤立，我可不想這也發生在大谷身上」，發現休息室裡很多球員都在玩某款手機遊戲，他就趕快叫大谷下載那款遊戲。此外，在球場也會充當「保鑣」身分，協助大谷熟悉環境。
工作場合之外也同樣是好友
水原一平不僅是大谷翔平工作上的最佳拍檔，在玩樂方面水原的身影也從不缺席。在休賽季期間，兩人曾一起去看冰上曲棍球。平常練球結束，除了回飯店休息，也會一起去餐廳聚餐，在公私方面達成絕妙平衡。大谷翔平曾在接受記者訪問時，說到選擇水原一平擔任專屬翻譯的原因，「我非常信賴他，想著如果他能陪我來美國闖蕩的話，我會更有信心。 」
如今水原一平涉賭友誼恐走向破滅
曾經最重要的夥伴如今遭控非法賭博，水原一平今（3）發表聲明，坦言自己有賭博成癮的問題，表示都是他的錯，對此大谷翔平至今無任何回應。昨（20）日大聯盟首爾海外開幕戰 ，竟成為兩人最後一次的同框。對比之前大谷笑稱與水原的關係「我們只是業務上的關係，我們連朋友都不是」，一語成讖意外成神預言。
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