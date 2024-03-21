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MLB／回顧大谷翔平和水原一平12年友誼！曾說「信任他」如今破碎

▲回顧大谷翔平和水原一平12年友誼，曾說過「我很信任他」如今可能破碎。（圖／美聯社／達志影像）
▲回顧大谷翔平和水原一平12年友誼，曾說過「我很信任他」如今可能破碎。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者掌聿嘉／綜合報導

道奇隊當家球星大谷翔平御用翻譯兼摯友水原一平，今（21）日遭控涉嫌非法賭博，至少竊取大谷翔平450萬美元（約新台幣1.4億元）的資金，投入運動博弈市場。而道奇隊也立刻發表聲明，指稱已將水原一平解雇，消息一出引發網友熱議，目前大谷翔平還未回應此事。

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首次見面在日本火腿鬥士隊

▲大谷翔平過去在日本火腿隊狂飆165公里速球紀錄。（圖／取材自太平洋聯盟TV）
▲大谷翔平過去在日本火腿隊狂飆165公里速球紀錄。（圖／取材自太平洋聯盟TV）
細數大谷翔平和水原一平的過往，可知兩人從2012年便結下了不解之緣。當年，大谷翔平參加了世界青少年棒球錦標賽，不僅拿下MVP，也成為2012年日本火腿鬥士隊的第一指名。同一期間，水原一平以協助洋將的翻譯角色加入火腿隊。

今年39歲的水原一平出生於日本北海道，從小跟隨家人來到美國念書，2012年擔任當時效力於紐約洋基隊的岡島秀樹的專屬翻譯，而後回到日本家鄉北海道，擔任火腿鬥士隊的翻譯。

義不容辭地隨大谷翔平遠征

▲日籍二刀流大谷翔平的御用翻譯水原一平(左)，賭債傳出竟高達1.4億新台幣。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍二刀流大谷翔平的御用翻譯水原一平(左)，賭債傳出竟高達1.4億新台幣。（圖／美聯社／達志影像）
翻譯不僅是外國球員溝通的橋樑，也是協助球員融入當地生活的重要媒介。2017年，當大谷翔平準備赴美挑戰大聯盟時，水原一平義不容辭地隨他遠征，可見二人深厚情誼。

除了翻譯這項基本工作，水原一平還是大谷翔平的「最佳夥伴」。據日媒報導，在大谷剛到美國時，水原為了讓他能更快加入新球隊，「我聽過很多日本球員在大聯盟都會被孤立，我可不想這也發生在大谷身上」，發現休息室裡很多球員都在玩某款手機遊戲，他就趕快叫大谷下載那款遊戲。此外，在球場也會充當「保鑣」身分，協助大谷熟悉環境。

工作場合之外也同樣是好友

▲旅美日籍球星大谷翔平驚爆誤交損友，貼身翻譯暨好友水原一平涉嫌長年竊取大谷數百萬美元進行非法賭博。（圖／美聯社／達志影像）
▲旅美日籍球星大谷翔平驚爆誤交損友，貼身翻譯暨好友水原一平涉嫌長年竊取大谷數百萬美元進行非法賭博。（圖／美聯社／達志影像）
水原一平不僅是大谷翔平工作上的最佳拍檔，在玩樂方面水原的身影也從不缺席。在休賽季期間，兩人曾一起去看冰上曲棍球。平常練球結束，除了回飯店休息，也會一起去餐廳聚餐，在公私方面達成絕妙平衡。大谷翔平曾在接受記者訪問時，說到選擇水原一平擔任專屬翻譯的原因，「我非常信賴他，想著如果他能陪我來美國闖蕩的話，我會更有信心。 」

如今水原一平涉賭友誼恐走向破滅

曾經最重要的夥伴如今遭控非法賭博，水原一平今（3）發表聲明，坦言自己有賭博成癮的問題，表示都是他的錯，對此大谷翔平至今無任何回應。昨（20）日大聯盟首爾海外開幕戰 ，竟成為兩人最後一次的同框。對比之前大谷笑稱與水原的關係「我們只是業務上的關係，我們連朋友都不是」，一語成讖意外成神預言。

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