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NBA／塞爾提克122:119退公鹿！近20戰18勝　提前鎖定大西洋組第一

▲Jayson Tatum本場面對公鹿隊的比賽，攻下全隊最高31分，好表現率領塞爾提克收下7連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jayson Tatum本場面對公鹿隊的比賽，攻下全隊最高31分，好表現率領塞爾提克收下7連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA今（21）日兩大東區強權正面對決，由聯盟龍頭塞爾提克在主場迎戰密爾瓦基公鹿，本場比賽前三節綠衫軍一路壓著公鹿打，沒想到末節竟意外「當機」，一度被追近至只剩2分差，好在關鍵時刻靠著一哥Jayson Tatum站上罰球線穩穩把握兩罰，終場就以122:119收下比賽勝利。塞爾提克目前迎來一波7連勝高潮，近20場比賽更是拿下18勝2敗，這場比賽贏球過後，也提前確定鎖定東區大西洋組的分區第一。

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本場比賽公鹿隊「字母哥」Giannis Antetokounmpo持續因左腿傷勢高掛免戰牌，上半場比賽，Jayson Tatum就攻下23分，其他球員的三分手感也相當不錯，半場打完綠衫軍就以69:56領先公鹿13分。易籃之後，塞爾提克繼續拉大雙方比分差距，公鹿以落後18分進入第四節。末節，公鹿並沒有輕易放棄，靠著悍將Bobby Portis爆發，率領公鹿拉出一波高潮，一度將分差追到僅剩2分，不過關鍵時刻Damian Lillard上籃失手，加上Tatum連續罰球命中鎖定勝局，最終塞爾提克就以3分之差驚險收下勝利。

談到比賽中一度被追近到只剩2分差，塞爾提克總教練Joe Mazzulla則是大大讚賞自家的頭號球星Jayson Tatum，並說到：「那是非常關鍵的時候，球員們在紀律和破解對方聯防上做得非常好。我認為Jayson Tatum的鎮定和關鍵時刻的決策非常出色，尤其是他在罰球線上的沉著，和他努力承擔責任的表現，對於球隊能收下勝利而已，這些都十分關鍵。」


塞爾提克當家球星Jayson Tatum此戰攻下全隊最高31分外帶8籃板4助攻，Derrick White得到23分5籃板8助攻，Jaylen Brown挹注21分8籃板，板凳出發的Payton Pritchard 也有19分6籃板好表現。公鹿方面Damian Lillard攻下全場最高32分外帶4籃板6助攻，Bobby Portis貢獻24分15籃板，Khris Middleton得到22分6籃板6助攻。

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