《淚之女王》金智媛千金專業戶！11年前舊照流出 粉絲驚：都沒變
被譽為「千金專用戶」的南韓知名女星金智媛與「韓劇史上最高片酬」的金秀賢強強聯手，2人主演的韓劇《淚之女王》在一上線就話題不斷，收視率也隨之狂飆。31歲的金智媛在劇中飾演財閥家千金大小姐，有粉絲挖出她11年前《繼承者們》的劇照以及童年舊照，驚嘆金智媛從小到大就氣質出眾，而且千金氣質都沒變。
記者張一笙／綜合報導
金智媛在《繼承者們》中飾演的「劉瑞秋」一角受到劇迷們關注，在陸續飾演的《太陽的後裔》、《三流人生》、《阿斯達年代記》、《愛在大都會》、《我的出走日記》等作品都極具話題性。近期與久未接戲的金秀賢合演《淚之女王》，戲劇還未播出就引發熱烈討論。劇中金智媛飾演霸氣財閥千金「洪海仁」，讓不少粉絲都想起她在11年前在《繼承者們》中飾演的千金劉瑞秋，金智媛獨特的千金氣質，演活洪海仁及劉瑞秋兩名角色，有粉絲說，洪海仁根本就是長大了的劉瑞秋。
甚至有粉絲找出金智媛的童年舊照，發現金智媛從小到大幾乎長得一模一樣，一雙水汪汪大眼搭配鵝蛋臉，招牌旁分造型一直以來始終如一。不少粉絲看完金智媛的照片後，紛紛稱讚她根本就是「千金專業戶」，並留言稱讚她：「長得美演技又好」、「從小美到大」、「上帝真是不公平」、「收視率保證」。
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