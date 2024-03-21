足協積欠球員費用！黃國昌再打臉教育部次長：護航到罔顧事實

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針對此涉及不法的情事，雖然體育署有承諾要「徹查」，然而黃國昌20日表示，「很難相信「鄭世忠署長」要查「前足協秘書長鄭世忠」任內的弊案，可以查出什麼結果。」
林騰蛟今天早上受訪時表示，前任足協理事長鄭文燦、當時秘書長鄭世忠都是在扣繳憑單發生前辭職，亦即扣繳憑單發生一事已離職，體育署也已有說明，也會加強督導，請會計師對足協做例行查核，並列入補助款之考量。
對此，黃國昌打臉林騰蛟表示，建基於《所得稅》第92條之規定，也就是雖然前一年度的扣繳憑單依規定需在新一年度一月底以前開具並彙報稽徵機關查核，然而，如果新一年度的一月有遇到連續三日以上的國定假日，就會自動延長至2月5日為止；依照昨天足協的新聞稿，鄭世忠第一次提辭職是在2023年1月9日，隨鄭文燦辭去職務，但被慰留，之後再於2023年2月2日向足協當時的代理理事長提出離職，所以林騰蛟說鄭世忠是在扣繳憑單發生前就辭職。
黃國昌批評，林騰蛟就是在玩文字遊戲；足協昨天的新聞稿都已經承認「秘書長」有經手，鄭世忠雖然是在2023年2月2日提辭職，但足協通過他的辭呈案是2023年2月14日，而且，2023年2月6日足協理事會上，鄭世忠還是以「秘書長」的身分列席，這些全部都有會議紀錄，教育部為了護航，罔顧基本事實，會不會太離譜？
黃國昌呼籲行政院長陳建仁，或許因為鄭世忠朝中有人，教育部無論部長還是次長都管不了他，還要出面幫他遮醜，但這種把球員權益視為草芥、違法亂紀的人，真的還適任嗎？