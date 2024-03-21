江啟臣重啟「藍白合」佈局台中市長　江和樹：柯文哲若不選就挺你

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何欣純在地方的政黨、派系色彩較淡，江啟臣昨晚拜會她選區內的市議員、民眾黨台中市黨部主委江和樹，兩人相談甚歡，外界解讀為江啟臣想整合民眾黨資源、進軍屯區。
江和樹昨晚將兩人合照貼上臉書，支持者看法各異。網友留言說「來摸頭了」，江和樹立刻回說「起碼人家還願意來」；也有人不滿批評「希望您是民眾黨的尖兵，而不是變色龍毒瘤」；還有人問「2026民眾黨台中不推人選市長？」江啟臣則親自留言，「感謝和樹兄提出的許多建言，相信只要秉持團結共好、民生優先的理念，一定能讓台中的未來發展更好！」
由於江和樹曾公開勸黨主席柯文哲別一直留在台北，應帶隊親征打麥寮鄉長補選一戰、評估參選下屆台中市長的可能性。民眾黨中央昨天才宣佈柯文哲下個月要去麥寮「Long stay」，江和樹晚上就力挺江啟臣，此番操作令外界一頭霧水。江和樹今（21）日表示，當時是說「如果阿北不選，我一定挺你」！他是真心欣賞江啟臣，期許江啟臣能在2026順利當選台中市長的說法，並非客套話。
台中市在總統大選藍白合破裂後，成為全國唯一的地方藍白合示範區，民眾黨前立委蔡壁如在國民黨禮讓及相挺之下，甚至差點打敗蔡其昌。對於外界視江啟臣的拜訪，是釋出2026、2028再度地方「藍白合」的善意，江和樹並不否認，也直言「很多選區若沒藍白合，很難打贏民進黨」。至於未來該如何協調人選，他笑笑說「還是比實力、看民調啊！但別再談什麼讓幾趴了啦！」
江啟臣上午和市長盧秀燕一起去石岡壩視察水情，對於昨晚的拜會，他受訪時表示「對市政好、對人民好，福國利民的事，我們都不會分黨派、一起來努力」。