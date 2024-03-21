鶴茶樓開賣「難喝那堤」盲盒手搖飲料！3種惡搞等級愚人節玩很大
2024年愚人節大家都急著開玩笑！繼昨天爭鮮迴轉壽司提早開賣愚人節限定「白飯便當」盲盒；今（12日）鶴茶樓宣布也要推出奇葩系列手搖飲料，認真搖出「史上最難喝」鮮奶茶，3月30日開賣「南鶴那堤」盲盒手搖飲料，客人不能自己決定想喝哪種茶底，還推出3種惡搞等級，挑戰大家的勇氣。
記者蕭涵云/綜合報導
總是創新出招的鶴茶樓，又在玩手搖飲料！提早宣布愚人節前、3月30日至4月1日，開賣「史上最難喝」的「南鶴那堤」鮮奶茶，沿用公仔玩具抽「盲盒」的概念，打造「難喝那堤」忙和手搖飲料。重點是，客人竟然不能自己決定想喝哪種茶底，只能全權交給店員隨機搭配原茶、再加入鮮奶。還依照惡稿程度推出2款「南鶴那堤」新品，加上升級加料共有3種程度「難喝那堤」可以挑戰。
65元的「南鶴那堤」由店員隨機配2種茶底搭配鮮奶，惡搞等級一顆星；75元的「超南鶴那堤」則由店員隨機配4種茶底搭配鮮奶，惡搞等級兩顆星；雙雙還可加價15元再挑戰升級加料，當然加什麼料也是由店員隨機選擇喔。每款飲品只僅供L大杯，但仍可以調整甜度冰量。
而早已玩耍盲盒創意好幾年的爭鮮迴轉壽司，也提早於即日起至4月30日，開賣每年愚人節限定的「飯裡藏鮮」白飯便當。看似只有裝滿白飯的飯盒裡，其實都是不同的限定丼飯，澎湃好料都藏在裡面，今年全新打造兩款華麗餐盒，網羅天婦羅炸蝦、鳳尾蝦、燻鮭魚、夏夷貝、鱈明太子等超過十種食材的「蝦米攏嗚」；以及將鮭魚卵點綴於醋飯上的「加貝驚喜」，竟然大方放入兩顆生食級大干貝。
爭鮮今年還特別找來插畫家@Doristory聯名繪製包裝餐盒，隨盒附送專屬可愛貼紙，只要撕開後就能直接兌獎，有機會抽中「再來1份」、香甜系列小點心、線上會員抵用券等回饋。