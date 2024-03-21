徐巧芯稱「進口蛋恐致癌」！農業部提告敗訴 杜文珍這樣說
國民黨立委徐巧芯2023年發布臉書貼文、稱「超思進口蛋恐引發再生性不良貧血和致血癌疑慮」，並批評政府「謀財害命」，農業部因此提起回復名譽訴訟，但今（21）日台北地院今判農業部敗訴，對此農業部次長杜文珍表示，「就我自己的觀點，沒有看到需要繼續上訴的理由。」
記者林志怡／台北報導
徐巧芯在2023年9月3日於臉書粉絲專頁以「深夜的追查時間：『超思』進口的蛋可能致癌！」為標題發文，指「超思進口的蛋抽查檢出氟甲磺氯黴素0.021PPM、氟甲磺氯黴素氨0.008PPM。氯黴素因具骨髓毒性，濃度高時恐引發再生性不良貧血和致血癌的疑慮」，痛批政府「謀財又害命」。
後來徐巧芯又修改部分內容為「氟甲磺氯黴素因具骨髓毒性」，但「氯黴素」早已停用，「氟甲磺氯黴素」則不會引起再生性不良貧血及血癌。對此，農業部提告回復名譽，要求徐巧芯撤除貼文，台北地院今天判決農業部敗訴。
對於這次敗訴，杜文珍表示，政府本來就應該受到監督，有影響力的公眾人物關心農業部是好事，但對於事實陳述應該要貼近事實與正確，而徐巧芯貼出相關內容後，也有做出更正，「相信她也理解訊息錯誤會有影響」，因此「就我自己的觀點，沒有看到需要繼續上訴的理由。」
不過，杜文珍也說，她剛剛才得知敗訴的訊息，後續要如何處理，最終還是要經過部內部討論。