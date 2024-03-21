撞上涵洞釀1死14傷！遊覽車負責人出面致歉：會全力協助死者家屬
高雄市一輛遊覽車昨（20）日晚間行經仁武區水管路時，不慎撞上限高2公尺的涵洞，導致車頂遭削掉，造成1死14傷慘劇，對此，楓滿遊覽車張姓負責人今（21）日中午與2個女兒一起出面致歉，並強調後續除配合調查外也會全力協助死者家屬處理相關事宜。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，昨天一輛阿里山一日遊觀光團的遊覽車載著一行遊客返程，但該名鄧姓司機疑似對路況不熟悉加上貪快提早切入機慢車道，最終撞上高速公路下涵洞，除導致1人身亡外，還有8男6女受傷，5人送往高雄榮總、4人送健仁醫院、3人送高雄長庚、2人送高醫。
從監視器畫面可以發現，高約3.8公尺的遊覽車行經限高2公尺的涵洞時，幾乎沒有減速便一頭撞上，遊覽車頂也因此瞬間被削平，導致坐在司機正上方的80歲周姓男乘客頭部重創身亡，警方初步調查，確認鄧姓駕駛酒測值為0，詳細車禍原因還有待進一步釐清。
面對外界質疑鄧姓司機開了近15小時車，是否有涉及超時一事，張姓負責人回應，該趟行程上山及下山合計工時為7小時，停留在阿里山上3小時間司機可以稍作休息，但可能是團員多為長輩再加上中間多停靠2次，才會讓原本10小時的行程又延長，後續將配合相關單位調查是否超時。