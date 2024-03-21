虐童案繼續燒！衛福部控新北市「沒訪視剴剴」　社會局回應了

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對此，新北市社會局回應，面對重大兒虐事件，社會局與家屬共感傷痛，理性檢視現行中央法規，改善制度漏洞，方為因應這份沉痛最負責任的態度，中央應帶頭審視現行中央法規，精進服務流程，才能真的完善制度，避免漏接。
新北市社會局提出三點聲明，第一、本局服務皆依照專業與兒童最佳利益進行，從案家的描述到法院的裁定書，全都清楚說明在社會局全力協助扶養資源下，案家出養意願堅定且撫養能力有限，為了剴剴的最佳利益，出養為專業與兒童最佳利益綜合考量下的選擇。且新北也代家屬向兒福聯盟積極反映，希望繼續由原保母照顧，中央系統也有相關資料。社會局依照家屬意願，結合專業評估，絕對以兒少最佳利益優先，而非衛福部指稱之情事。
新北市社會局續指，第二、收出養評估依現行法規由收出養媒合機構進行，白紙黑字不容扭曲，依據兒童及少年福利權益及保障法第15條第一項，及第16條第二項，收出養業務由中央主管，且必要性評估就是收出養媒合機構負責，社工與社福中心在轉介兒福聯盟前，也有評估案家家庭狀況，並提供照顧服務，希望讓案主持續在原生家庭生活，因案家出養意願堅定，才有後續出養服務，相關紀錄中央系統都有，現行法規白紙黑字，不容前後顛倒。
新北市社會局再說，第三、新北持續關懷案家，第一線社工的努力不能被忽視，在中央的系統皆可以看到，9月1日新北陪同案家前往兒盟簽約出養，10月24日也與兒盟社工通話，針對案家，新北至今尚未結案，從接案第一時間至今持續關懷，第一線社工的付出不容抹煞。
新北市府社會局長李美珍強調，嚴肅的檢討服務流程，確實的反應服務困境，是他們謹慎面對這份報告的態度，在衛福部要求檢討報告前，社會局就已經邀集專家學者共商解決對策，同時與北市共同檢討現有政策，因此才有了基北北桃7+1，以及上週五於衛福部的簡報。
社會局希望，完整將第一線服務情況與困境與中央對話，務實的檢討現況，才會有務實的對策，因此新北絕對會在中央要求的時限內完成報告，共同完善兒少照顧網絡。