00939掛牌第2天仍破發！終場失守發行價以14.99元作收、跌幅0.27%
統一台灣高息動能（00939）今（21）日是掛牌上市的第2天，雖然隨著台股重返2萬點，股價在開盤以平高盤開出，但交易40分鐘後就隨即翻黑，一直到收盤前15分鐘失守，來到低點14.99元，正式跌破發行價15元，不過成交量仍破30萬張，依然穩坐台股成交王。
記者魏妤庭／台北報導
00939昨日掛牌上市以15.11元開盤，中盤一度走高到15.39元，成交量更在開盤短短12分鐘就突破20萬張。但隨後便由紅翻黑，最低為15.01元，終場以15.03元作收，成交量達77萬張，為台股ETF首例，成交金額達到117億元。但若以淨值計算，則是跌破15元發行價。
台股今日開盤就站上2萬點，也使00939股價以平高盤開出，但40分鐘後依然翻黑，到收盤前15分鐘失守，最低來到14.99元，並以14.99元作收，正式跌破發行價，跌0.04元、跌幅0.27%，總量30.6萬張，仍排名成交量第1名。
※【NOWnews 今日新聞
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