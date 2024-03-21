東海逆勢衝高繁星近滿招 獲《Cheers》辦學績效卓越獎

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除此之外，根據《Cheers》雜誌連續10年邀請全台各大專院校校長，互評出全台辦學績效最佳大學的「大學辦學績效成長」調查中，東海大學亦在激烈競爭中獲得辦學績效卓越肯定。
面對少子化與AI時代來臨，校長張國恩強調科技發展快速，整個思維的衝擊也太快，過往的教育經驗中有的已經不適宜，所以必須謙虛，以無私與全新視野推動大學前進，大學必須以謙虛心態看待科技發展所引起教育思維的改變。他也認為，永續發展目標的推動改變大學結構，東海大學以學生需求為導向，生存永續為前提，提出未來大學的發展目標，要讓校內外的資源能夠統整。
張國恩說，AI正在促進教學目標跟教學方法的改變，生成式AI的出現，更必須重新定義如何應用AI的能力，「AI東海 生成未來」就是這樣的想法與架構下的產物。事實上，東海大學早年就與亞馬遜 AWS 攜手合作設立『雲端創新學院』；與『台灣人工智慧學校』合作設立中部經理人班；與臺中榮總推動智慧醫療。
近年來，東海大學更創設 AI 中心、前瞻智慧應用與研究中心、智慧永續循環經濟研究中心、永續發展辦公室、AI光點計畫智慧製造跨域班等等，大量投入資源幫助學生面對未來。
張國恩指出，東海不僅迎戰AI，更致力博雅與勞作教育的革新，在世界排名上，不僅連續四年奪下泰晤士「世界大學影響力排名」私校第一，在2024英國THE泰晤士世界大學學科排名中，東海也在物理科學領域創佳績，前進全球601-800名，與成大、中山並列台灣第四，僅次於台、清、交。
根據1111人力銀行所評比的2024年企業最愛大學，東海連續二年蟬聯1111人力銀行，企業最愛中南部私校排名第一殊榮，此次《Cheers》雜誌獲得2024「大學辦學績效成長」卓越與繁星招生亮眼，更是對東海的一種肯定。