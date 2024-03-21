阿沁嫩妻厭食症復發！曾爆「小學遭叔叔強吻掀衣」 童年陰影曝光

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花花當下還在困惑，來不及反應過來，叔叔就朝她的嘴巴親下去，她瞬間感受到噁心、恐懼，儘管她想推開，叔叔卻已經按住她的頭，甚至還伸出舌頭。有時候叔叔還會掀開她的衣服調侃：「還沒發育啊」，但當時她以為這只是向長輩關心孩子有沒有長大一樣，叔叔當時還曾對她說過：「三姊妹裡我最喜歡妳」，這一切都成為花花心裡最深的陰影。
▲阿沁嫩妻花花精神狀況不穩定，長期受到厭食症困擾，瘦到皮包骨。（圖／花花IG）
花花坦言，如今能夠說出來就代表她已經在慢慢釋懷，「或許妳還在痛苦中，耿耿於懷，一次又一次的在夢中經歷，在惡夢中醒來。」她勉勵自己這些惡夢都能成為幫助人的經歷，「沒事的。妳很棒！痛苦會過去，而妳能讓它成為力量。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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