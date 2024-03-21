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阿沁嫩妻厭食症復發！曾爆「小學遭叔叔強吻掀衣」 童年陰影曝光

▲阿沁嫩妻花花厭食症復發送醫，過去她曾自爆童年遭叔叔性騷擾的陰影。（圖／花花IG）
▲阿沁嫩妻花花厭食症復發送醫，過去她曾自爆童年遭叔叔性騷擾的陰影。（圖／花花IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

知名網紅花花（李汶靜）為F.I.R樂團吉他手阿沁（黃漢青）的妻子，擁有甜美臉蛋、纖瘦身材，然而她先前被發現持有大麻，向大眾90度鞠躬道歉，疑似壓力過大，昨（20）日晚間厭食症復發，緊急送醫治療，過去花花也曾提過自己精神狀況不穩定的原因，和童年時期的性騷擾事件有關。

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▲阿沁嫩妻花花賢妻形象鮮明，染毒令人意外。（圖／花花IG）
▲阿沁嫩妻花花疑似壓力過大，昨（20）日晚間厭食症復發，緊急送醫治療。（圖／花花IG）
花花過去曾發文透露，小時候她叫媽媽的男友「叔叔」，當時她小學四年級，有天和媽媽、姐妹到叔叔頂樓加蓋的家去，媽媽帶著妹妹出門去買東西，家裡剩下她、姐姐和如「父親」般的叔叔相處，那時叔叔突然到房間叫花花去客廳，還拿出了她很想要的禮物，告訴她：「噓～只有妳有喔！不要跟別人說。」

花花當下還在困惑，來不及反應過來，叔叔就朝她的嘴巴親下去，她瞬間感受到噁心、恐懼，儘管她想推開，叔叔卻已經按住她的頭，甚至還伸出舌頭。有時候叔叔還會掀開她的衣服調侃：「還沒發育啊」，但當時她以為這只是向長輩關心孩子有沒有長大一樣，叔叔當時還曾對她說過：「三姊妹裡我最喜歡妳」，這一切都成為花花心裡最深的陰影。

▲花花因厭食症瘦到皮包骨。（圖／花花IG） ▲阿沁嫩妻花花精神狀況不穩定，長期受到厭食症困擾，瘦到皮包骨。（圖／花花IG）

花花坦言，如今能夠說出來就代表她已經在慢慢釋懷，「或許妳還在痛苦中，耿耿於懷，一次又一次的在夢中經歷，在惡夢中醒來。」她勉勵自己這些惡夢都能成為幫助人的經歷，「沒事的。妳很棒！痛苦會過去，而妳能讓它成為力量。」

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