特企／《跑跑卡丁車：飄移》推出太空主題更新　新增全新賽道

本次的改版主題是以「外太空」為主題，官方將展示許多原作中廣受歡迎的賽道，包括「太空 蜿蜒跑道」、「太空 彈跳」以及《跑跑卡丁車：飄移》的原創賽道「太空 宇宙101」、「太空 宇宙船起飛」等，共計10種新賽道。同時，來自太空的「奇奇」、「妮妮」和「假面博士」也將以全新角色登場。
同時也帶來與國際巨星BLACKPINK進行第二次聯名，並公開了四種強烈形象的「BORN PINK(Black ver.)服裝(英雄)」角色和「Pink Venom 怪獸(英雄)」車輛。此外，還推出了多項聯名商品，如加速器、車牌、車貼等。也會將先前一次聯名中推出的「Shut Down服裝」角色和車輛禮包重新新增至商店中。
除了全新賽道以及聯名合作的推出外，遊戲中也開放可購買停售道具的個人商店，每24小時都會有10件新物品上架，玩家也可以使用100 Mileage 即時更換道具組合。另外，再針對多項遊戲性進行改善。首先，由於部分牽引速度降低，在競速賽中，若距離差異大，將自動進行加速器充電。在道具賽中，則將提高加速器持續時間和加速度，並新增攻擊第一名賽車手的「第1名導彈」道具。此外，也會新增角色技能和實施平衡調整，並改善部分月光主題賽道和「森林 髮夾彎」賽道的能見度。關於排位賽系統的優化，以使玩家能更順利地與相似等級的玩家進行配對，並改善難以獲得MP點數的結構。在配對階段，引入了準備功能，以更快地進入遊戲，且在個人模式中限制了再次配對以防止濫用。同時，新增了1對1的悄悄話聊天賽道內的主題選擇篩選。
除此之外，在遊戲操作中，系統根據「甩尾加速度」和「加速器加速」改造選項的最大值，將車輛性能分為速度型、平衡型和甩尾型，以更直觀地了解。且推出了獲得「Lucci」、「RP」和「熟練度」時，給予追加優惠的4種熟練度獎勵券。
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