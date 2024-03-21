國民女神新垣結衣傳懷孕！才爆婚變星野源 長大衣現蹤疑有喜
新垣結衣於2021年5月閃電宣布嫁給歌手星野源，將2人主演的知名日劇《月薪嬌妻》的幸福感情生活發展到現實生活中。近期，新垣結衣被傳出搬家，疑似與星野源鬧婚變，有媒體拍到新垣結衣身穿長大衣的照片，也與星野源出雙入對，完全不像鬧婚變，因此不少粉絲都在懷疑新垣結衣已經懷孕，期待她何時公布好消息。
記者張一笙／綜合報導
根據日本媒體《日刊現代》日前報導，新垣結衣傳出與星野源鬧婚變，並且搬到新家，引發不少八卦媒體跟拍，因此當出現她身穿長大衣遮擋身形的照片，而且夫妻2人近期互動完全不像鬧婚變，反而更加親密，也讓日本媒體和粉絲們紛紛感到十分疑惑。
有媒體爆料新垣結衣已經在1月時結束日本知名啤酒品牌的代言，由於已婚女星停止啤酒代言，通常都會被聯想到即將懷孕或是已經懷孕，加上新垣結衣近期鮮少公開露面，就連外出都是身穿遮擋身形的長大衣，因此粉絲們都十分期待她與星野源何時會向粉絲們公布好消息。
事實上，在日本演藝圈對於懷孕消息都十分保護，日本知名諧星有吉弘行與女主播夏目三久就在今年元旦時，被爆出小孩將在今年春天誕生；無獨有偶，影視歌三棲的日本藝人菅田將暉與女演員小松菜奈也在3月8日無預警宣布喜獲1子，顯見日本演藝圈對女星懷孕的重視與保護。
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