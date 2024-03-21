台灣最強平價牛排復活了！大升級「250元飽到吐」　老饕眼睛全亮

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貼文曝光後，不少老饕完全不知道這件事，紛紛感到興趣的表示「在哪裡啊？沒看過這樣的孫東寶」、「希望有更多分店是這種模式的！」、「最強平價牛排復活啦！如果說都改成這模式經營，很有看頭喔」、「以前我記得只有玉米濃湯、紅茶喝到飽，現在改成這樣感覺還不錯」、「哇！整個大升級耶！250元就能吃到飽很划算，而且有披薩」。
「孫東寶Plus館」加入平價牛排戰場！最低250元吃到飽 披薩、炸物不怕你吃
根據孫東寶官網的介紹，這次的「孫東寶Plus館」是門市經過全新裝潢之後的升級，不僅店內規格提升，連餐點也升級，最低250元就能吃到飽，原本店內從飲料機、玉米濃湯喝到飽的供應，變成現烤披薩、咖哩牛肉飯、炸物、小菜，多種冷熱飲、冰淇淋無限供應，力拼重回平價牛排市場的王位。
值得注意的是，這個「孫東寶Plus館」的開幕都是從3月才正式開張，目前全台只有4家店，包括「竹南延平店」、「潮州延平店」、「小港崇文店」、「大溪康莊店」，目前全台的孫東寶不是每一家都改成Plus的經營模式，因此民眾如果要朝聖的話不要跑錯分店囉！
「孫東寶Plus館」拼奪回平價牛排霸主！人从众牛排館菜色比拼
《NOWnews》記者查看孫東寶Plus館的菜色，比對實際去用餐過的人从众牛排館，兩者售價相比其實相差不多，而在自助吧的部分，都有提供麵包、飯類、霜淇淋、飲料機、濃湯等等，唯獨孫東寶Plus還有披薩、炸物吃到飽；而人从众牛排館則有爆米花的小點可以吃，都各有特色，兩家都非常值得去吃看看。如果過往覺得孫東寶東西太少、CP值低的民眾，下回不妨可以造訪看看新版的「孫東寶Plus館」，也許正合你胃口哦！
「孫東寶Plus館」分店資訊
🟡潮州延平店：屏東縣潮州鎮延平路204號
🟡竹南延平店：苗栗縣竹南鎮延平路117號
🟡小港崇文店：高雄市小港區崇文路15號
🟡大溪康莊店：桃園市大溪區康莊路85號