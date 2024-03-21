我家牛排、貴族世家地位動搖了！對手399元飽到吐　老饕改吃這間

台灣最強平價牛排復活了！大升級「250元飽到吐」　老饕眼睛全亮

▲平價牛排是不少台灣人喜愛的類型，不論是夜市或者連鎖餐廳的牛排店，經常都可以在用餐時間看見人潮。（圖/記者張嘉哲攝）
▲平價牛排是不少台灣人喜愛的類型，不論是夜市或者連鎖餐廳的牛排店，經常都可以在用餐時間看見人潮。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

在台灣，平價牛排館非常受到歡迎，不管是夜市牛排還是平價餐廳等級的牛排，每到用餐時段都會充滿客人。然而過去被稱為是台灣平價牛排霸主的「孫東寶」，在近幾年陸續被比拼超車，包括同性質的「人从众」牛排館、或者是一般版本的我家牛排等等。然而，近日有網友發現，「孫東寶」開始重新出發，進行大改版開出「孫東寶Plus」分店，店內也開始提供自助吧，最低250元就能吃到飽！讓不少老饕眼睛全亮。

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一名網友在臉書社團「台灣大胃王吃到飽包肥美食優惠情報」貼文指出「這家桃園吃到飽是孫東寶牛排大溪店，重新裝潢之後開幕了！多了好多披薩、炸物、小菜、咖哩飯跟冰淇淋，讓人吃到好飽，推薦給大家」而原來，孫東寶最近為了與眾多平價牛排競爭，推出了「孫東寶Plus」分店，有別於一般孫東寶店家，整體自助吧大為升級，分店已經陸續在3月中開幕。

▲平價牛排孫東寶大升級，在全台新開幕四家「孫東寶Plus館」，不僅店內重新裝潢，自助吧餐點供應也變多元。（圖/孫東寶潮州延平店臉書）
▲平價牛排孫東寶大升級，在全台新開幕四家「孫東寶Plus館」，不僅店內重新裝潢，自助吧餐點供應也變多元。（圖/孫東寶潮州延平店臉書）
貼文曝光後，不少老饕完全不知道這件事，紛紛感到興趣的表示「在哪裡啊？沒看過這樣的孫東寶」、「希望有更多分店是這種模式的！」、「最強平價牛排復活啦！如果說都改成這模式經營，很有看頭喔」、「以前我記得只有玉米濃湯、紅茶喝到飽，現在改成這樣感覺還不錯」、「哇！整個大升級耶！250元就能吃到飽很划算，而且有披薩」。

「孫東寶Plus館」加入平價牛排戰場！最低250元吃到飽　披薩、炸物不怕你吃

根據孫東寶官網的介紹，這次的「孫東寶Plus館」是門市經過全新裝潢之後的升級，不僅店內規格提升，連餐點也升級，最低250元就能吃到飽，原本店內從飲料機、玉米濃湯喝到飽的供應，變成現烤披薩、咖哩牛肉飯、炸物、小菜，多種冷熱飲、冰淇淋無限供應，力拼重回平價牛排市場的王位。

▲平價牛排孫東寶大升級開設「孫東寶Plus館」，最低250元就能吃到飽，自助吧提供披薩、炸物等等，都是以前沒有的菜色。（圖/孫東寶臉書）
▲平價牛排孫東寶大升級開設「孫東寶Plus館」，最低250元就能吃到飽，自助吧提供披薩、炸物等等，都是以前沒有的菜色。（圖/孫東寶臉書）
值得注意的是，這個「孫東寶Plus館」的開幕都是從3月才正式開張，目前全台只有4家店，包括「竹南延平店」、「潮州延平店」、「小港崇文店」、「大溪康莊店」，目前全台的孫東寶不是每一家都改成Plus的經營模式，因此民眾如果要朝聖的話不要跑錯分店囉！

「孫東寶Plus館」拼奪回平價牛排霸主！人从众牛排館菜色比拼

《NOWnews》記者查看孫東寶Plus館的菜色，比對實際去用餐過的人从众牛排館，兩者售價相比其實相差不多，而在自助吧的部分，都有提供麵包、飯類、霜淇淋、飲料機、濃湯等等，唯獨孫東寶Plus還有披薩、炸物吃到飽；而人从众牛排館則有爆米花的小點可以吃，都各有特色，兩家都非常值得去吃看看。如果過往覺得孫東寶東西太少、CP值低的民眾，下回不妨可以造訪看看新版的「孫東寶Plus館」，也許正合你胃口哦！

▲人从众平價牛排店被網友討論可以跟孫東寶匹敵，自助吧選擇更多，價位差不多相近，CP值更高。（圖/Google評價）
▲孫東寶Plus館的菜色跟人从众平價牛排店類似，價位差不多相近，兩家各有特色，都能前往用餐看看。（圖/Google評價）
「孫東寶Plus館」分店資訊

🟡潮州延平店：屏東縣潮州鎮延平路204號

🟡竹南延平店：苗栗縣竹南鎮延平路117號

🟡小港崇文店：高雄市小港區崇文路15號

🟡大溪康莊店：桃園市大溪區康莊路85號

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