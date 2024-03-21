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大腸癌篩檢陽性也不能輕忽！年奪6000命　每2人就有1人有大腸息肉

▲大腸癌篩檢為陽性的民眾，經由大腸鏡檢查後，發現平均每2人中1人有息肉、每20人中有1人罹患大腸癌。（資料照／記者陳雅芳攝）
▲大腸癌篩檢為陽性的民眾，經由大腸鏡檢查後，發現平均每2人中1人有息肉、每20人中有1人罹患大腸癌。（資料照／記者陳雅芳攝）

記者林莞茜／綜合報導

國健署今（21）日舉行記者會，公告110年最新癌症登記資料，大腸癌為10大癌症發生人數第2名，新診斷個案有1萬6,238人，近9成大腸癌發生於50歲以上民眾，發生年齡中位數為67歲，且發生率隨年齡增加而升高；另衛福部111年死因統計，超過6,000人死於大腸癌。

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為降低發生率及死亡率，國健署長吳昭軍提醒，政府補助50歲到74歲民眾每2年1次免費定量免疫法糞便潛血檢查，鼓勵民眾應定期接受篩檢，因為癌症一開始在腸道內成長並沒有感覺，等到有症狀才就醫，通常已演變成較嚴重的癌症，而透過定期篩檢及早揪出潛藏在身體裡的危機，才能儘早阻斷病變的發生，或是癌症的進展。

吳昭軍強調，經實證研究，每2年定期篩檢可降低29%晚期大腸癌發生率與35%死亡率；而根據統計，大腸癌篩檢結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每20人就有1人有大腸癌，因此，大腸癌篩檢結果有異常，別心存僥倖，務必到醫療院所進一步確認，為自己的健康把關，健康並不是靠運氣。

為了及早發現，增加個案存活率，國民健康署和中央健康保險署合作，推動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，建立從篩檢、追蹤到確診的機制；透過醫療院所共同合作，針對癌症篩檢結果為疑似異常之個案，主動追蹤管理，並向民眾進行健康指導及說明後續檢查相關注意事項，依民眾就醫意願協助妥適安排，完成進一步就醫診斷。

國健署也提醒，大腸癌篩檢為陽性的民眾，經由大腸鏡檢查後，發現平均每2人中1人有息肉、每20人中有1人罹患大腸癌，而我國實證資料顯示，糞便潛血檢查結果為陽性者，若超過6個月不做大腸鏡檢查，罹癌風險會增加30%；而超過一年以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌的風險則增加2.8倍；如果一直未做進一步確診，大腸癌死亡風險將增加64%。

國健署提醒，篩檢結果異常時，無需過度驚慌，請儘速至醫療院所安排大腸鏡檢查，在大腸鏡檢查前3日需進行低渣飲食，依醫師指示飲用清腸藥劑，並補充大量水分。大腸鏡檢查過程中如發現息肉，可同時進行切除，不必再另外進行手術，就可以儘早阻斷癌前病變的發展，避免惡化為大腸癌。

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