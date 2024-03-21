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大谷翻譯水原一平為何自曝簽賭又說辭反覆？　ESPN專訪時間序整理

▲大谷翔平翻譯水原一平（左）為何自曝簽賭又說辭反覆？ESPN專訪時間序整理。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平翻譯水原一平（左）為何自曝簽賭又說辭反覆？ESPN專訪時間序整理。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平御用翻譯水原一平今（21）日遭到爆料，竊取大谷翔平的大量資金進行非法賭博，據悉金額高達450萬美元（約1.3億新台幣)，並已被大谷翔平的律師團隊出面指控。然而，根據《ESPN》報導，水原一平起初對此事件的說辭和律師團隊指控有所出入，以下列出報導中的案件時間序整理。

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水原一平自2021年開始簽賭

根據《ESPN》的報導指出，水原一平從2021年開始，就會下注國際足球、NBA、NFL和大學美式足球，但不包括棒球。並且，在聖地牙哥的一個撲克牌賭場認識了經營博彩公司的鮑耶（Mathew Bowyer），開始透過他進行下注。

2023年9月：大谷翔平答應幫忙償還債務

▲旅美日籍球星大谷翔平驚爆誤交損友，貼身翻譯暨好友水原一平涉嫌長年竊取大谷數百萬美元進行非法賭博。（圖／美聯社／達志影像）
▲旅美日籍球星大谷翔平驚爆誤交損友，貼身翻譯暨好友水原一平涉嫌長年竊取大谷數百萬美元進行非法賭博。（圖／美聯社／達志影像）
根據水原一平原先接受採訪時的說法，大谷翔平答應幫忙他償還450萬美元（約1.3億新台幣)的賭債，並透過自己的銀行帳戶分為50萬美金、100萬美金兩筆匯款，匯入Bowyer的帳戶。此時，Bowyer也透過「大谷翔平是我的客戶」，四處向人宣傳自己的公司。

2023年10月：Bowyer涉嫌非法賭博遭到逮捕

聯邦調查局因為Bowyer涉嫌經營非法賭博事業，因而住家遭到突襲。重要的是，隔年1月聯邦調查局在該公司的匯款紀錄中發現大谷翔平的名字。

2024年3月19日：水原一平接受ESPN專訪

▲日籍二刀流大谷翔平的御用翻譯水原一平(左)，賭債傳出竟高達1.4億新台幣。（圖／美聯社／達志影像）
▲日籍二刀流大谷翔平的御用翻譯水原一平(左)，賭債傳出竟高達1.4億新台幣。（圖／美聯社／達志影像）
水原一平在訪問中表示，去年因為積欠賭債所以向大谷翔平求援，大谷翔平雖然表態不開心，但仍然願意幫助他，並因而向Bowyer的博彩公司匯款。水原一平也多次強調，自己沒有下注關於棒球的賽事，而大谷翔平從來沒有參與過賭博。

媒體推測水原一平會自曝有賭博的事件，可能是因為美國的運動博弈在將近40個州都是屬於合法的，但在加州境內仍然屬於非法，因此一開始才會辯稱「不知道賭博是違法的」。

2024年3月20日：大谷翔平團隊指控水原一平竊取高額資金

《ESPN》指出，當他們依照水原一平前日訪談的內容向大谷翔平確認時，律師團隊發表聲明，表示水原一平涉嫌挪用大谷資金高達450萬美元（約新台幣1.43億），並且此事件已經進入司法程序。

值得一提的是，水原一平此時也撤回前一天的聲明，表示：「大谷翔平對他簽賭、賭債和還款一事一無所知」，事件發生大翻轉，水原一平也稱這全部都是他自己的責任，後續更遭到道奇隊從口譯一職開除。

今年39歲的水原一平在2012年擔任當時效力於紐約洋基隊的岡島秀樹的專屬翻譯，而後回到日本家鄉北海道，擔任火腿鬥士隊的翻譯。2017年，當大谷翔平準備赴美挑戰大聯盟時，水原一平義不容辭地隨他遠征直至今日，但如今爆出簽賭案，兩位好友恐從此分道揚鑣。

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