大谷翻譯水原一平為何自曝簽賭又說辭反覆？　ESPN專訪時間序整理

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根據《ESPN》的報導指出，水原一平從2021年開始，就會下注國際足球、NBA、NFL和大學美式足球，但不包括棒球。並且，在聖地牙哥的一個撲克牌賭場認識了經營博彩公司的鮑耶（Mathew Bowyer），開始透過他進行下注。
2023年9月：大谷翔平答應幫忙償還債務
根據水原一平原先接受採訪時的說法，大谷翔平答應幫忙他償還450萬美元（約1.3億新台幣)的賭債，並透過自己的銀行帳戶分為50萬美金、100萬美金兩筆匯款，匯入Bowyer的帳戶。此時，Bowyer也透過「大谷翔平是我的客戶」，四處向人宣傳自己的公司。
2023年10月：Bowyer涉嫌非法賭博遭到逮捕
聯邦調查局因為Bowyer涉嫌經營非法賭博事業，因而住家遭到突襲。重要的是，隔年1月聯邦調查局在該公司的匯款紀錄中發現大谷翔平的名字。
2024年3月19日：水原一平接受ESPN專訪
水原一平在訪問中表示，去年因為積欠賭債所以向大谷翔平求援，大谷翔平雖然表態不開心，但仍然願意幫助他，並因而向Bowyer的博彩公司匯款。水原一平也多次強調，自己沒有下注關於棒球的賽事，而大谷翔平從來沒有參與過賭博。
媒體推測水原一平會自曝有賭博的事件，可能是因為美國的運動博弈在將近40個州都是屬於合法的，但在加州境內仍然屬於非法，因此一開始才會辯稱「不知道賭博是違法的」。
2024年3月20日：大谷翔平團隊指控水原一平竊取高額資金
《ESPN》指出，當他們依照水原一平前日訪談的內容向大谷翔平確認時，律師團隊發表聲明，表示水原一平涉嫌挪用大谷資金高達450萬美元（約新台幣1.43億），並且此事件已經進入司法程序。
值得一提的是，水原一平此時也撤回前一天的聲明，表示：「大谷翔平對他簽賭、賭債和還款一事一無所知」，事件發生大翻轉，水原一平也稱這全部都是他自己的責任，後續更遭到道奇隊從口譯一職開除。
今年39歲的水原一平在2012年擔任當時效力於紐約洋基隊的岡島秀樹的專屬翻譯，而後回到日本家鄉北海道，擔任火腿鬥士隊的翻譯。2017年，當大谷翔平準備赴美挑戰大聯盟時，水原一平義不容辭地隨他遠征直至今日，但如今爆出簽賭案，兩位好友恐從此分道揚鑣。
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