畢業神曲《真夏的櫻花》原唱來台灣！「灑滿青春的魔法」有望重現
日本創作歌手森山直太朗一直把台灣當成第二故鄉 ，相隔17年宣布再來台開唱，屆時有望表演知名代表作《櫻花》。2003年，森山直太朗以《櫻花》掀起一股「櫻花」熱潮，張善為2004年翻唱的中文版《真夏的櫻花》就是改編自《櫻花》，歌詞「sakura，sakura，灑滿青春的魔法，擦乾眼淚說聲再會，都是成長的代價」動容不少學生，該曲順勢成為每年畢業季必定出現歌曲之一。
記者陳雅蘭／綜合報導
森山直太朗曾在2007年首度來台舉辦專場，這趟睽違17年再度來台開唱，覺得台灣就是自己的第二故鄉，當時他積極練習中文翻唱自己的歌曲，希望帶給台灣歌迷最精彩的演出；屆時是否表演中文版《櫻花》，也令歌迷期待，森山直太朗表示：「非常期待再次見到台灣的大家！」
森山直太朗在2022年迎來出道20週年，當時舉辦的全國巡演《精彩世界》從他還未出道時期的回憶之地「吉祥寺」開始，在日本全國舉行破百場演出；今年3月首次於東京兩國「國技館」舉辦的《番外篇》更是聚集8000位歌迷共襄盛舉。今年《番外篇》將首度移師海外，從美國華盛頓開始，接連造訪上海、台北三地演出。
森山直太朗《20週年紀念巡演「精彩世界」〈番外篇〉in台北》4月27日下午3點、晚上6點半在「HANASPACE花漾展演空間」登場，票價為VIP 2980元、普通票1980元，可至KKTIX及全家便利商店購買。
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