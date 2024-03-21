特企／我想成為影之強者 x 香格里拉・開拓異境　活動開始！

當「糞作獵手」遇上「影之強者」究竟會產生什麼樣的火花呢，立刻下載進入遊戲確認！
「糞作獵手，影之邂逅」
某天，在遊戲中撿到了VR眼鏡的桑樂一行人。在抱著輕鬆的態度隨意使用後，突然被傳送至一個完全陌生的城鎮。與此同時，在另一個世界中。使用了闇影庭園帶來的古文物的席德，回過神來卻發現自己不知何時已經身處在一座森林裡。隨後，阿爾法和戴爾塔也同樣使用了這個古文物…。深愛遊戲的人們與潛伏於闇影之中的人們。兩個不同世界的存在，如今在這裡相遇。
《香格里拉・開拓異境》合作活動舉辦中
從3/21(四)12:00開始舉辦《香格里拉・開拓異境》合作活動「糞作獵手，影之邂逅」
玩家可通過挑戰活動限定關卡及Boss來獲得角色碎片、幻魔石等豐富獎勵!隨著關卡進度還能解鎖合作活動的故事劇情。遊玩活動收集活動硬幣＆討伐積分pt，活動硬幣可至活動商店兌換各式素材。有機會獲得大量養成素材，千萬別錯過！
同時只要在合作期間內登入遊戲就可以獲得各種道具，登入獎勵可以領取到第14天，務必每天都登入參加活動！
《香格里拉・開拓異境》合作紀念活動
為了慶祝此次連動，將舉辦可以領取豐富獎勵的合作紀念任務，任務全數完成可獲得連動角色碎片、專用魔道具的魔力液、「鮪當勞」漢堡等各種稀有獎勵。
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- 「糞作獵手」 桑樂：「糞作獵手」桑樂為綠色屬性攻擊角色，是個持有新效果【格擋】的暴擊輸出角色，而專用魔道具則是還原了原作中兔老爹一邊唱著歌一邊真化的兔月【上弦】、兔月【下弦】，其能力也跟原作中相差不遠，能夠在自己發生暴擊時，回復自己的HP和提升傷害！
- 「高玩殺手」亞瑟．范西爾岡：「高玩殺手」亞瑟．范西爾岡為綠色屬性輔助角色，能夠以強力的異常狀態來扭轉戰況趨勢，專用魔道具代價的天平效果則是在發動奧義時，個別消費全體夥伴目前的HP＋提升全體輸出夥伴的攻擊力＋提升全體坦克夥伴的防禦力＋提升全體輔助夥伴的超越回復！
為玩家們能夠控制角色（桑樂/奧依卡曹/亞瑟．范西爾岡）選擇上、中、下路線前進，並沿途擊倒遇見的敵人，如果撞到敵人，HP會根據敵方的DP（傷害點數）進行減少，當HP歸零時遊戲結束。三個角色的HP和移動速度都對應角色定位各有差異，請選擇喜愛的角色來挑戰吧！
同時SNS上也會舉辦【從此岸向彼岸表達愛意-異世界篇】，邀請朋友一起來和「旅狼」挑戰七大最強種之一的守墓的衛札艾蒙，見證特殊劇情的展開，完成跨次元級特殊劇情將會對全服發放神秘的限定獎勵！
你渴望力量嗎？立即下載《我想成為影之強者！Master of Garden》，即可獲得異世界中的最強power！記得追蹤《我想成為影之強者！Master of Garden》粉絲專頁與相關社群平台，獲得遊戲的第一手資訊！