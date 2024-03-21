菲律賓擬斥資1800億元蓋賭場！鎖定克拉克和宿霧 欲當亞洲第一
菲律賓近年來積極擴展觀光，為了吸引人潮，政府想到擴建賭場，百分之百由官方持股的PAGCOR（菲律賓娛樂暨博弈公司）表示，未來五年內海內外投入的資金約為新台幣上千億元，希望能成為亞洲博弈行業的第一名。
國際中心賴正琳／綜合報導
美國媒體《U.S.News》引述菲律賓博彩公司PAGCOR主席Alejandro Tengco指，當地將於未來5年內投入60億美元（約新台幣1800億元），在克拉克前美軍基地及宿霧增建新賭場，甚至擴展電子博彩，他表示當地客源主要來自韓國、日本、中國和新加坡。
直屬菲國總統辦公室的PAGCOR指出，菲律賓至少每隔一年就會建一座全新的賭場渡假村，像是在首都馬尼拉以北，以前是美軍基地的克拉克，還有位於中部區域的宿霧等。
菲國官方統計，最晚在2027年之前，當地GGR（賭場收入）可望高達4500億至5000億披索（約80億到90億美元），提前一年達成營收目標。GGR是最常用的博弈業績算法之一，也就是總下注的賭金，減掉玩家贏走的錢，剩下的就是賭場的收入。
菲律賓政府表示，新冠疫情雖然導致大量中國賭客無法前來，但更多日本、韓國和新加坡的高端賭客前來，全國GGR總和金額創新高，達2,850億披索，因此政府相當看好博弈業的未來前景。