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中國娃娃出道1/4世紀！泰國搭上雙胞胎網紅　真實狀態粉絲全跪了

▲中國娃娃回歸樂壇推出新歌〈SISTER SISTER〉，剛好今年是她們出道25周年，近況也跟著曝光。（圖／Projext 52 （音樂計劃）與錦嘉國際提供）
▲中國娃娃回歸樂壇推出新歌〈SISTER SISTER〉，剛好今年是她們出道25周年，近況也跟著曝光。（圖／Projext 52 （音樂計劃）與錦嘉國際提供）

記者吳雨婕／綜合報導

女子演唱組合「中國娃娃」由陳冠樺（娃娃）、李曉燕（貝兒）於1999年在泰國出道，憑著專輯《單眼皮女生》以及同名主打歌走紅華語歌壇，爆紅後急流勇退，直到2021年才回歸歌壇，一晃眼3年過去，她們帶著新單曲〈SISTER SISTER〉回歸，歡慶成軍25周年，該曲歌詞邀來展榮展瑞填詞，MV也邀請對方去泰國拍攝MV。許久未在螢光幕前露臉的「中國娃娃」，辣秀好身材，近況也跟著曝光。

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睽違3年再度合體，「中國娃娃」表示經過3年疫情後又剛好遇到25週年，所以發這首全新單曲向歌迷們喊話說：「我們回來了！」歌曲還找來展榮展瑞合作，展榮展瑞透露，這次合作過程中，雖然時間很短，只有5天的時間要完成填詞、錄音、練舞、定裝及MV拍攝，時間緊湊但是卻很好玩，做音樂就是件很快樂的事。引人注意的是，許久未現身的「中國娃娃」，這次在MV中換上火辣裝扮，娃娃身穿蕾絲外衣、迷你裙，裡頭性感的藍色內在美大方露出，還秀出小蠻腰、纖細長腿；貝兒則是穿著高衩裙，高衩開到腿根，身材保養之好，讓人完全看不出兩人都已經是超過40歲的人。

▲中國娃娃回歸樂壇，與展榮展瑞合作推出新歌〈SISTER SISTER〉。（圖／Projext 52 （音樂計劃）與錦嘉國際提供）
▲▼中國娃娃回歸樂壇，與展榮展瑞合作推出新歌〈SISTER SISTER〉。（圖／Projext 52 （音樂計劃）與錦嘉國際提供）
▲中國娃娃回歸樂壇，與展榮展瑞合作推出新歌〈SISTER SISTER〉。（圖／Projext 52 （音樂計劃）與錦嘉國際提供）
 
在拍攝現場，兩組團體之間也展現出彼此的默契與合作精神，讓整個過程充滿趣味與歡笑，展榮展瑞說：「雖然現場充斥著泰文、英文及中文，但有時還是會有講不出來的狀況。這時候就要靠娃娃展現她的多國語言才能了，現場就看她中、泰、英文流暢地變換自如，聽說她現在還在學法文，之後還可以一起去歐洲。」

對於與女神合作，展榮展瑞覺得這個合作很奇妙也很感動，最讓他們印象深刻的是MV拍完當天，聽到娃娃說：「等了25年就是在等這一天。」想說她會這樣說，是不是覺得找到男版中國娃娃吧？讓他們非常驚訝，而中國娃娃聽聞笑回：「其實那天說這個是想跟他們開完笑說，這25年以來中國娃娃都沒有跟男團在音樂上或是MV有合作，應該就是在等展榮展瑞長大啦！就是個在對的時間遇上對的人。」




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