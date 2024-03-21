陳重文收賄案延燒！傳台智光議價態度強硬 還嗆不同意就斷網
國民黨籍台北市議員陳重文疑收受警用監視器的網路傳輸業者「台灣智慧光網聯盟」賄賂，傳去年12月底至今一共7次議價，台智光向市府報價態度囂張，不只議價強硬，還嗆市府若不同意「2200元費率」就斷網，「看市長蔣萬安受不受得了？」
記者呂炯昌／台北報導
媒體報導，台智光向市府報價每支監視器每月3M傳輸費率收2200元，一般企業型僅收1761元，以全台北市監視器換算，兩者相差達1億元，市議會警政衛生委員會議員去年12月底一致決議，市府應與台智光議價，且每次議價過程要錄音、並做成會議紀錄，但台智光在會議內仍態度強硬，甚至在議價中僅同意每支監視器僅降2元，若不同意就斷網，還嗆聲「看市長蔣萬安受不受得了？市警局長張榮興還要不要幹」？令市府傻眼。
台北市議員游淑慧表示，警察局同仁曾私下表示，因為市警局沒有備援系統，台智光曾向警局同仁嗆聲「蔣萬安市長能否撐過3天斷訊」，讓她覺得被威脅，非常火大。她並指出，在預算審查前，警察局私下告知她台智光的嗆聲，當時她就曾在委員會火冒三丈的揭露，認為降價2元是羞辱性降價。
蔣萬安今日上午出席捷運北環段CF690C開工典禮，媒體詢問台智光議價過程非常強硬，不接受就斷網，還嗆說蔣萬安受不受得了，蔣萬安回應表示，「我要再次重申我們絕對勿枉勿縱，這個案子進入司法程序，我們希望司法查明真相勿枉勿縱。」