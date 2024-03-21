國三生割頸案！乾妹涉嫌教唆「列殺人共犯」 裁定移送檢方偵辦
新北市一名國3生去年底因細故遭同學持彈簧刀刺死，消息曝光後立刻引發社會議論，事發後行兇郭姓「乾哥」與涉案的林姓「乾妹」被新北地院少年法庭裁定收容台北少年觀護所，歷經3個月的調查，今（21）日上午法官裁定郭姓少年移送檢方偵辦，下午林姓少女也因疑涉及殺人罪共犯，同樣裁定移送新北地檢署偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，去年12月25日中午就讀土城某國中的一名女學生因不滿前往別班找朋友時被驅離，遂跑去找同校「乾哥」抱怨，沒想到該名少年聞言後，隨即前往教室與被害人理論，並掏出彈簧刀刺向對方的頸部等要害，雖緊急送醫一度恢復生命跡象，但受害人仍在26日深夜傷重不治。
涉嫌教唆的少女獲責付返家後，又多次在網路上嗆聲，且疑似使用新手機聯繫目擊同學，指導若被傳去作證該如何回答，對此，新北地院則認為，少女在調查期間涉及偏差行為，且有串證之虞，本件行為嫌疑重大，家庭管教功能不彰，責付顯不適當，應予收容。
全案調查3個月後，法官今天裁定行兇的郭姓少年依殺人罪嫌移送檢方，林姓少女則因由另位法官獨立調查，今天下午2時05分宣示，林姓少女疑涉及殺人罪共犯，同樣裁定移送新北地檢署偵辦。初步了解，乾妹移送依據為少年事件處理法第27條第1項第1款「犯最輕本刑5年以上有期徒刑之罪」。