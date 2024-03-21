水原一平並未出現道奇巴士！大谷翔平現身前往球場仍露出微笑

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日媒《每日體育》報導指出，大谷翔平在風波後首度露面，引起現場群眾譁然。而大谷本人沒有做過多回應，臉色看起來沒有預想中的凝重，只是缺少了笑容。
值得一提，綜合日媒報導，今（21）日首爾高尺天空巨蛋入口處高度戒備，相比昨（20）日不僅開放讓球迷等待，還可以拍照，今日的保全嚴謹許多，不斷大喊著「請離開」，可見與稍早風波相關。
根據美國媒體《洛杉磯時報》報導，大谷翔平委任的法律事務所Berk Brettler聲明指出，在一起竊盜案件中發現「大谷翔平」名字被提及，警方展開調查後發現，大谷翔平的翻譯水原一平，涉嫌竊取大量資金，向一家涉及南加州的非法的運動賽事博彩公司下注賭博。道奇球團也立即開除水原一平。
此外，大谷翔平搭上巴士後，身邊也沒有翻譯隨行，大谷在昨天賽事5打數2安打，還有1打點，1次盜壘，水原一平也在身邊幫忙他分析數據等。
不過今天大谷翔平也受到好友牽連，他不但取消跟水原的聯絡、還取消IG關注，似乎要「斷開」聯結。
大谷翔平今天在比賽對戰教士隊，預計會打二棒，並且擔任指定打擊，他是否會在比賽前後接受訪問，讓人期待他的看法。
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