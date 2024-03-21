大S私訊汪小菲「考慮搬離台北市」　原因讓PTT超級震驚：有沒有卦

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貼文一出，引來大批鄉民熱烈討論，「大S還有在工作嗎? 確實沒必要住這麼貴」、「大S會住不起台北嗎」，有人心有戚戚焉，「阿就真的很貴」、「執政黨不覺得貴就好」，有人猜測就算是富人也會想節省開支，「同樣花費，不在台北市可以活得更爽」、「女方錢都被汪掏空了，汪又耍賴不還錢也不付」，甚至猜大S要躲汪小菲，「找理由不讓汪找到吧？大S最好能住台北市以外的地區！」
大S工作室昨天證實，汪小菲之前寫給大S 2600萬元的借款，幣別不是新台幣，而是1600萬元人民幣加上1000萬元港幣，加總後換算約1.7億元新台幣，但汪小菲拖了6年只還500萬元，還有上億元沒清償，且這筆錢是大S工作多年所存的資產，如今求償無門，此外，汪小菲也被指控沒有遵守調解筆錄，按期繳交房貸。
針對曾經疼愛的前女婿汪小菲積欠女兒上億元，徐媽黃春梅感嘆：「欠錢是事實，今生不還來生還。」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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