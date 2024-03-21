獨家／大S否認離婚前送禮具俊曄！汪小菲曬物流單　寄件人竟是他

大S私訊汪小菲「考慮搬離台北市」　原因讓PTT超級震驚：有沒有卦

▲大S私訊汪小菲「考慮搬離台北市」，原因讓PTT太震驚。（圖／大S IG、汪小菲微博）
▲大S私訊汪小菲「考慮搬離台北市」，原因讓PTT太震驚。（圖／大S IG、汪小菲微博）

記者楊穎軒／綜合報導

大S（徐熙媛）、汪小菲離婚2年多，昨（20）日再次隔空開戰，大S一改先前口不出惡言的態度，首度證實前夫婚內出軌、酒醉家暴等劣行，汪小菲則不認動粗，反擊前妻還沒離婚就和新歡聯繫，其中男方公開的夫妻私訊截圖，PTT鄉民對於大S說「我們考慮搬離台北市」等幾句話感到非常震驚，「大S這麼有錢，竟然覺得台北市很貴！有沒有卦？」

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▲汪小菲（左）和大S鬧翻。（圖／翻攝自大S微博）
▲汪小菲（左）、大S曾經愛得轟轟烈烈。（圖／大S微博）
汪小菲曝光和大S微信對話內容，大S先後說：「正好我們考慮搬離台北市，跟你說一聲」、「我會搬家，現在這裡太貴了！」對此，網友上PTT八卦板好奇發問：「大S這麼有錢，竟然覺得台北市很貴？！是不是每個月管理費要50萬之類的？有沒有卦？」據傳，大S出道30年，累積不少資產，一集電視劇酬勞至少25萬元，一整年的收入約有8000萬元。

▲▼大S向汪小菲告知想搬離台北市。（圖／汪小菲微博）
▲▼大S告知汪小菲想搬離台北市。（圖／汪小菲微博）
▲▼大S告知汪小菲想搬離台北市。（圖／汪小菲微博）
貼文一出，引來大批鄉民熱烈討論，「大S還有在工作嗎? 確實沒必要住這麼貴」、「大S會住不起台北嗎」，有人心有戚戚焉，「阿就真的很貴」、「執政黨不覺得貴就好」，有人猜測就算是富人也會想節省開支，「同樣花費，不在台北市可以活得更爽」、「女方錢都被汪掏空了，汪又耍賴不還錢也不付」，甚至猜大S要躲汪小菲，「找理由不讓汪找到吧？大S最好能住台北市以外的地區！」

大S工作室昨天證實，汪小菲之前寫給大S 2600萬元的借款，幣別不是新台幣，而是1600萬元人民幣加上1000萬元港幣，加總後換算約1.7億元新台幣，但汪小菲拖了6年只還500萬元，還有上億元沒清償，且這筆錢是大S工作多年所存的資產，如今求償無門，此外，汪小菲也被指控沒有遵守調解筆錄，按期繳交房貸。

針對曾經疼愛的前女婿汪小菲積欠女兒上億元，徐媽黃春梅感嘆：「欠錢是事實，今生不還來生還。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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