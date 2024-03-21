大逆轉！陳重文涉收賄交保爆「勾串證人」 改羈押禁見
國民黨籍台北市議員陳重文涉嫌收受承攬警用監視器業者的賄賂，金額達到近千萬，日前議會辦公室突遭搜索，檢方偵訊後，發現陳重文有5千多萬元金流交代不清，且說詞與業者有出入，向法院聲押禁見，但最終裁定200萬元交保，經檢方抗告台灣高等法院發回地院，今（21）日下午法院裁定收押。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，北檢共約談台灣智慧光網董事長李慶煌等14人到說明，複訊後，諭令李慶煌350萬元交保、陳重文妻子200萬元交保、立錡雲端科技公司人頭負責人康立錡30萬元交保等。而陳重文於偵訊時雖否認收賄，但卻對帳戶內5千多萬資金交代不清，諸多供詞前後矛盾，檢方也查到，陳重文有次在質詢前，曾與監視器業者碰面，之後帳戶內就存入不明資金。
檢方訊後認定陳男涉嫌《貪污治罪條例》「違背職務收賄」、「財產來源不明」等罪，犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯、證人，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見，但法院裁定200萬元交保，檢方因此提出抗告。
對此，高院認為，北院原先准許陳重文交保的裁定，沒具體說明200萬元保釋金如何足以替代羈押手段、如何考量被告權益保障與公共利益維護之間的衡平，加上本案案情龐雜，陳男具有民代身分、對於相關涉案人員及證人具有一定程度影響力，北院准許陳男交保的裁定有違誤之處，因此發回北院更裁；今天下午台北地院召開聲押庭後裁定收押陳重文。