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黑戶寶寶問題多？勞動部稱會改善　民團：光一個指引不夠

▲勞動部近期稱將出指引來改善黑戶寶寶的問題，民團對此發表看法。（示意圖／取自Pixabay）
▲勞動部近期稱將出指引來改善黑戶寶寶的問題，民團對此發表看法。（示意圖／取自Pixabay）

國際中心賴正琳／綜合報導

1歲男童剴剴遭保母虐死事件引爆全民怒火，近日衛福部又再接獲2起疑似重大兒虐事件，為外籍移工子女，目前1死1重傷，勞動部對此稱將出指引來改善黑戶寶寶的問題，民團發表看法，直呼：「很遺憾要死了一個移工寶寶，政府才願意正視問題。」

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移工幼兒遭虐死，我國監委怒批政府漠視黑戶寶寶，勞動部許銘春20日受訪時指出，正在研訂移工懷孕的權益保障指引，提升移工懷孕前後的一些協助。

長期關注移工議題的桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華表示，移工育兒的政策一直都是「只要孩子沒有被虐、沒有被拋棄」，孩子就無法獲得任何公共資源的協助，移工子女的生存權本來就沒有被平等的保障。衛福部對於要依兒童權利公約平等對待移工子女的政策，一直都非常消極。「我很遺憾必須要真的死了一個移工寶寶，才能啟動社會對話。」

▲ 黃姿華主張廢除家庭聘僱一對一24小時live-in外籍看護制度，不要再用長照名義綁定家事移工的人身自由。（圖／記者攝於2023.09.18）▲桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華針對黑戶寶寶議題發表看法。（圖／報系資料照）
她指出，一個完整的孕產育兒相關權利指引當然是重要的，也必須在相關單位佈建語言友善的行政環境。即便移工子女依法依附移工媽媽取得居留證並加入健保，許多仲介不願意協助辦理就謊稱孩子沒有權利加保，政府機關也不會主動介入幫忙。

黃姿華提及，移工媽媽遭受制度性低薪、育嬰留停津貼，看護移工更是連生育給付都沒有。再加上沒有育兒、托育等社會福利資源，造成移工在台難以自行撫養新生兒、也無力送托合格保母，如何能在工作之外兼顧母職？「這些都不是發一個指引就能解決的問題。」

她補充，黑戶寶寶的源頭是無證移工的來源，和他們的處境。無法自由轉換雇主、私人仲介壟斷就業市場是移工失聯的主因，政府必須去正視這些問題。

黃姿華建議政府除了關注黑戶寶寶的問題，也可以正視台灣失聯移工的狀況。「黑戶寶寶的就醫問題，也是整體失聯移工的就醫問題。目前失聯移工及其子女因為落在健保保障之外，也害怕被遣返而不敢就醫，移工新生兒的生存因而陷於巨大風險，政府應該盡速建立無證移工可近用的醫療網絡。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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