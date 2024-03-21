黑戶寶寶問題多？勞動部稱會改善　民團：光一個指引不夠

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長期關注移工議題的桃園市家庭看護工職業工會秘書長黃姿華表示，移工育兒的政策一直都是「只要孩子沒有被虐、沒有被拋棄」，孩子就無法獲得任何公共資源的協助，移工子女的生存權本來就沒有被平等的保障。衛福部對於要依兒童權利公約平等對待移工子女的政策，一直都非常消極。「我很遺憾必須要真的死了一個移工寶寶，才能啟動社會對話。」
她指出，一個完整的孕產育兒相關權利指引當然是重要的，也必須在相關單位佈建語言友善的行政環境。即便移工子女依法依附移工媽媽取得居留證並加入健保，許多仲介不願意協助辦理就謊稱孩子沒有權利加保，政府機關也不會主動介入幫忙。
黃姿華提及，移工媽媽遭受制度性低薪、育嬰留停津貼，看護移工更是連生育給付都沒有。再加上沒有育兒、托育等社會福利資源，造成移工在台難以自行撫養新生兒、也無力送托合格保母，如何能在工作之外兼顧母職？「這些都不是發一個指引就能解決的問題。」
她補充，黑戶寶寶的源頭是無證移工的來源，和他們的處境。無法自由轉換雇主、私人仲介壟斷就業市場是移工失聯的主因，政府必須去正視這些問題。
黃姿華建議政府除了關注黑戶寶寶的問題，也可以正視台灣失聯移工的狀況。「黑戶寶寶的就醫問題，也是整體失聯移工的就醫問題。目前失聯移工及其子女因為落在健保保障之外，也害怕被遣返而不敢就醫，移工新生兒的生存因而陷於巨大風險，政府應該盡速建立無證移工可近用的醫療網絡。」
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