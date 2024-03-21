巷仔內／陳宗彥喝花酒卻被輕輕放下　監委急輸誠賴清德淪政黨打手

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同時間，監察院申請自動調查，監委王美玉等人調查後發現，陳宗彥違失情節重大，在2月20日提案彈劾，但投票結果竟然相差懸殊，以2票成立、11票不成立，陳宗彥成功躲掉彈劾，引爆在野怒火，國民黨立法院黨團總召傅崐萁昨天甚至公開批評，監察院早該關門，砲轟監察院「只辦藍營，不辦綠營，非常可恥」。
仔細檢視投下反對票的這11位監委，包含王榮璋、葉宜津、趙永清、賴振昌、浦忠成、施錦芳、張菊芳、林文程、蕭自佑、鴻義章、郭文東。
當中，除了郭文東是純學者背景外，王榮璋、葉宜津、趙永清都曾擔任過民進黨立委，張菊芳、鴻義章則都被民進黨提名參選立委，賴振昌也曾是泛綠政黨「台聯黨」立委，有6位曾是民進黨、泛綠立委，或者被提名參選；浦忠成、林文程則是扁政府時期官員，蕭自佑則是陳水扁319槍擊案隨扈醫師，施錦芳則是黨產會副主委。
由此可知，這11位監委背景「綠油油」，被國民黨質疑是護航準總統賴清德大將，也是有理有據，其實，在2020年，立法院行使監察院人事同意權時，國民黨就曾不滿27位監委提名人中，有24位具民進黨綠色背景「酬庸色彩過重」，當時藍委還發動「水球」攻勢干擾議事，最終民進黨仍是以暴力多數，強行通過人事同意權。
時至今日，賴清德大子弟陳宗彥被控接受酒店業者性招待，本人沒有否認也沒有承認，監委卻沒秉持中立，輕輕放過陳宗彥，監察院總是號稱獨立行使職權，但種種作為，在外界看來恐怕只是淪為政黨打手，民眾只會記得「官員接受性招待不必彈劾」，監委獨立行使職權形象早已蕩然無存。